从时尚转型至餐饮业 见证人生许多重要时刻

餐饮业在新加坡一直处于相对饱和的竞争状态，其发展充满变数，几乎每天都有新店开张和旧店关门。《美食探珍·餐桌传奇》系列访问了三家餐饮品牌的从业人员，让他们分别分享如何从小摊贩、面包店和小饭馆开始，打造出今天的美食餐饮连锁王国。

餐饮业的竞争非常激烈，不断涌现新趋势，但能够有一个场所，让身边的朋友和其他顾客相聚，是个荣幸。“这过去的25年里，我们见证了无数的生日、纪念日、婚礼、求婚，也共同度过了一些伤心的时刻。对我们来说，最重要的是保持初心，记得创造这个空间的初衷。因为一旦我们开始追逐潮流或数字，这可能导致品牌的稀释。”

PS.Gourmet创意总监李嘉駿接受《联合早报》专访时分享了以上经营理念。这个品牌的故事可以追溯到1999年，当时是从时尚起步。公司的三位创始人热衷于时尚，但在那个时候，快时尚（fast fashion）和线上购物还没盛行。

李嘉駿在2009年加入公司，当时公司已逐渐结束时尚方面的业务，但之后的约三年里，他依然在百利宫售卖男士包，继续设计这款包包。

公司发现，男士包在欧洲和日本很受欢迎，但在新加坡却并非如此。于是，在阿姆斯特丹和汉堡开设了专门销售这款包包的专卖店，如今这项业务已交给当地经理负责，新加坡再也买不到这款包包了。

加入公司前，李嘉駿在银行业工作，他认为，这方面的工作满足感很有限。金融产品是无形的，而且受到很多监管，如果想要做出任何改变，需要很长时间。

在银行工作了几年后，他决定休息一段时间。当加入公司的机会来临时，李嘉駿因为没有时尚或餐饮业的经验而犹豫。“餐饮业与银行业几乎相反，你可以立即看到顾客的反应，享受美食，度过欢乐时光。如果你想做出改变，也可以立即执行。这份工作的满足感高了许多，所以我决定转行。”

尝试在寻找目的地地点及方便地点之间 求取平衡

李嘉駿加入时，位于文艺复兴广场（Palais Renaissance）的PS.Cafe刚刚开业，他的部分职责包括帮助公司从时尚转型至餐饮业。当时，公司没有专属的人力资源或科技部门，需要建立这些部门、强化财务团队和流程、开发企业资源规划（Enterprise Resource Planning）系统，以及进行库存控制等。

在转型至餐饮业，并确保所有系统到位后，下一个阶段是发展品牌，这包括寻找新的地点和新的概念。李嘉駿的首个项目是位于安祥山（Ann Siang Hill）的PS.Cafe，这让他在创意和设计方面积累了更多经验。

公司尝试在寻找目的地地点（destination location）和方便的地点之间求取平衡。所谓的目的地地点，必须是在大自然中，可以是丛林或海边等，一个可以让人忘记自己身在何处的地方。

比如，位于哈丁路（Harding Road）的PS.Cafe，虽然距离乌节路只有几分钟的车程，但到了这家分店仿佛到访丛林中，让顾客忘记身在何处。

到访位于哈丁路的PS.Cafe，仿佛到访丛林中，让顾客忘记身在何处。（李姿仪摄）

回到购物商场，公司在发展位于来福士城（Raffles City）的PS.Cafe时，与凯德进行了约四年的讨论才合作发展，当时来福士城恰好在进行资产提升计划（AEI），这为目前店内的结构创造了机会。

PS.Cafe上海第四家分店 预计今年下半年开张

今年PS.Gourmet迎来成立25周年，它的主要品牌是PS.Cafe，在新加坡拥有11家分店，在上海目前有三家分店，第四家预计在今年下半年开张。其他品牌还包括Chopsuey Cafe和Jypsy。

李嘉駿说，当公司决定在上海开店时，经历了约三年的时间考察不同的城市和它们的餐饮场景。2019年之所以在上海和首尔开店，是因为觉得这两个城市在消费能力、对西餐的鉴赏、对东南亚口味的兴趣，以及经济稳定性等方面与新加坡有共鸣。

然而，之后受到了冠病疫情的冲击，所幸上海的分店依然坚挺。李嘉駿说，公司依然有兴趣开拓其他市场，但由于没有采取特许经营权（franchise），在新加坡和海外开店的是同一个团队，所以必须考虑要优先展开哪些项目。

目前，公司的三位创始人已退居二线，但整个交接过程经过精心策划，用了近五年的时间来传承知识，并确保有合适的人选接手生意。

新加坡的餐饮业充满活力，提供了丰富的选择，而PS.Gourmet幸运地在过去的多年中一直保持着旺盛的生命力。有趣的是，有些父母曾带着孩子到旗下分店庆祝一岁生日，如今这些孩子已长大了，回到同样的场所约会或庆祝16岁生日。

哈丁路分店计划今年较迟时翻新

公司在重建方面注入大量资金，例如位于哈丁路的分店，虽然整体结构依然良好，公司在探讨如何为顾客提供更多更好的体验，计划在今年迟些时候进行翻新工程。

2024年，公司将把焦点放在探讨现有业务以及能如何“创新”（refresh）上。上海是个庞大的市场，公司会继续在这个市场寻找合适的地点开分店。李嘉駿说，上海还有很多未开发的区域，可能是个废弃的仓库等，在新加坡想找到这些独特的地点相对比较难。

公司也会专注于发展Jypsy，位于东海岸休闲饮食场所Parkland Green的Jypsy分店刚开张，接下来公司或许会在更方便和靠近市区的地方寻找新地点。

新加坡餐饮业者面临不少挑战，包括人力短缺、通货膨胀，以及各种成本上涨等。李嘉駿认为，在可预见的未来，这些挑战将继续存在，并将对公司产生影响。公司正努力在科技应用方面寻找平衡，虽然保留一些老派（old school）元素，但意识到正朝着更加数码化和可持续的方向发展，须要利用科技进行订位和排队等方面的服务。

三之二