调查：本地中小企业首要挑战 成本增加盈利减少

一项调查显示，有五成的受访新加坡中小企业认为，成本增加和盈利减少是他们面临的首要挑战；其次是销售额增长和顾客消费减少（40％），其他挑战包括竞争加剧、员工招聘，以及现金流等财务方面的问题。

昆士兰保险公司（QBE Insurance）在去年12月至今年1月，对约605家本地中小企业进行调查。根据调查，约72％受访业者在2023年至少经历过一次业务问题，低于前年的88％。

去年最常发生的事件是被黑客入侵，即敏感数据和信息通过互联网被盗。

虽然受访业者对各种业务风险表示担忧，这并没有转化为足够的保险保障。昆士兰保险新加坡零售与中小企业核保部门主管吴顺权举例说，虽然超过四分之三受访者对业务中断造成的收入损失表示担忧，仅22％有这方面的保险。

中小企业投保不足 重新审视保险组合或能受益

“调查结果表明，许多新加坡中小企业投保不足，这也意味中小企业将受益于重新审视所持有的保险组合，以更好地应对当今的风险环境。”

展望未来，75％受访者预计消费税上调将对经济产生负面影响。其他经济状况担忧包括营运成本上升（62％）、全球通胀升高（62％）、能源价格上涨（52％），以及国内客户需求下降（52％）。

尽管如此，许多中小企业对经济前景保持乐观，60％预计今年的经济展望有所改善。在应对经济相关挑战方面，66％考虑控制成本、49％正寻求政府的支持或援助措施、36％在缩小规模或精简业务。

此外，62％的受访者预计今年的销售额将增长。在预计今年业务取得增长的企业中，52％计划优先投资于员工培训，其次是资本支出（48％）和保险保障（48％）。

昆士兰保险新加坡行政总裁罗纳克沙（Ronak Shah）说，中小企业显然希望在全球逆风中更好地保护自己，新加坡政府最近宣布的企业援助配套（Enterprise Support Package）旨在解决类似担忧，帮助本地企业应对不断上升的成本。