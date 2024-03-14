首席执行官：无招牌海鲜恢复交易后 将并股与筹资

无招牌海鲜（No Signboard）已满足所有复牌条件，期待大概七天内恢复交易，这有待新交所批准。公司股票估计将在恢复交易的几天后进行并股，每六股并成一股。

无招牌海鲜控股公司执行董事兼临时首席执行官林德严，星期三（3月13日）晚上在股东对话会上，透露这项消息。

对话会由新加坡证券投资者协会（SIAS）主办，主要是无招牌海鲜的董事和管理层向股东讲述和回答股东的问题。

林德严并不排除复牌和并股在同一天进行，但比较有可能的情况是复牌之后才并股。

林德严在对话会上也透露，公司将进一步筹集资金以便扩展业务，包括到海外发展业务，使无招牌海鲜不只是一个本地品牌。

一名陈姓股东想知道公司究竟是会发售附加股还是配售新股，因为股东得考虑是否进一步投入资金认购新股。他是在公司首次公开售股（IPO）时买入，如今所持股权已不值多少钱，因此很想知道是否值得再次投资。

陈庆忠：未确定为筹集资金 发售附加股或配售新股

无招牌海鲜控股公司非执行董事陈庆忠说，现在的无招牌海鲜已经和IPO时不一样。公司需要为业务的增长筹集更多资金，但尚未确定是要发售附加股还是配售新股。

林德严则说，从投资者的角度来看，作出投资肯定是希望看到公司能够成长。但是公司目前还无从告知是要发附加股还是配售新股，有关信息还未公开披露。

无招牌海鲜获得了“白武士”注资总计500万元，这个白武士是Gazelle Ventures公司。而林德严也是Gazelle Ventures公司的大股东及前首席执行官。陈庆忠则是Gazelle Ventures首席运营官。

在对话会上，有人提出了一个问题：在与白武士达成的执行协议落实后，无招牌海鲜的股权结构将如何变化？林德严解释说，白武士将持有公司75％扩大后股权，而如果可转换优先股最终转换成普通股，白武士持有的股权将增至大约82％。

有股东想知道，白武士注入50万元取得的75％扩大后股权，发行价是多少？林德严不认为有个发行价。陈庆忠则补充指出，这是商业安排达成的，因为这笔投资存在更高的风险。其余450万元则用于购买无招牌海鲜的可转换优先股。这批优先股是“零利息”。

早前陈庆忠提到，公司打算扩展生煎包（Sheng Jian Bao）业务，他认为在新加坡市场，他们的生煎包是一流水平。林德严则乘机说，他承诺在下次与股东对话时让他们品尝生煎包。

无招牌海鲜是在对话会开始之前在新交所网站发布，它已满足复牌的所有条件，并且将就复牌日期另外寻求新交所监管公司的同意。此外，它也透露，按收购Dining Haus公司（目标公司）的计划，目标公司将收购Eat What公司的业务和资产。在截至2022年8月底的财年，Eat What业务的营收为390万元，净利为80万元。