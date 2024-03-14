模因币交易额已逾千亿元 达加密货币泡沫破裂前水平

加密货币今年来大涨，作为数码资产之一的模因币也大受追捧，交易额已达两年前最后一次加密货币泡沫破裂前水平。

模因币（memecoin）的灵感源于互联网表情包、搞笑图或有其他幽默元素特征的加密货币，被认为是最具投机性和波动性的加密货币，涨幅现在已远超比特币。

比特币今年来上扬74%，一些模因币的价格攀升超过一倍。

顶级模因币过去一周交易额 2021年10月来最高

区块链数据公司Kaiko汇编的数据显示，顶级模因币在交易价格极低的情况下，交易额在过去一周已达近800亿美元（约1067亿新元），为2021年10月以来最高。

加密货币数据网站CoinGecko说，模因币行业的总资产规模在星期三（3月13日）已超600亿美元。

Kraken数码资产交易所策略主管佩弗莫（Thomas Perfumo）说，这并不能很好地反映实际可变现的价格。

“打个比方，一种模因币据称市值为10亿美元，但没有人可能在出售近10亿美元货币的同时，不对价格造成实质性影响。”

Kaiko的研究分析师奥伯特（Dessislava Aubert）说：“从历史上看，模因币的飙升往往预示着市场见顶。但随着新资本进入加密市场，很难预测这种情况是否依然会发生。我们还观察到，其中一些代币越来越多地受到特殊因素的驱动，与比特币的相关性较低。”

尽管如此，代币粉丝们依旧试图保持这股狂热势头。上周，模因币dogwifhat的一些持有者宣布一项公开筹款活动，计划将dogwifhat的图案投射到拉斯维加斯的新地标建筑Sphere上。根据筹款数码钱包的交易记录，目前已经筹集到65万美元的美元稳定币（USDC）。但目前尚不清楚这笔资金是否以及何时会用于推广活动上。

模因币价格常受社媒和网络社区情绪影响

与比特币和以太币等主流加密货币不同，模因币的价格波动缺乏传统基本面支撑，反而经常受到社交媒体和网络社区的情绪影响。

每种模因币背后的技术各不相同。例如，狗狗币（Dogecoin）就是一种开源的点对点数码货币，它是建立在自己的区块链之上。其他模因币则是建立在以太坊或索拉纳（Solana）等流行的区块链上。