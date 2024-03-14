德勤：全球董事会性别平等 东南亚取得稳步进展　

全球董事会的性别平等不太可能会在2038年前实现，但东南亚在这方面取得稳步进展，新加坡女董事占比高于东南亚和亚太地区的平均水平。

德勤（Deloitte）最新发布的一份报告，分析了全球50个国家和地区的1万8000多家公司，探讨了女性在董事会中的代表性，以及这些数字背后的政治、社会和立法趋势。在所分析的公司中，东南亚占543家，新加坡占111家。

马国女董事比率28.5％ 为东南亚地区最高

报告显示，2023年，全球女董事占比较2021年上升了3.6个百分点至23.3％。在东南亚地区，女董事的占比也从17.1％增加到19.9％，新加坡则增加了3.2个百分点至20.8％。马来西亚的女董事比率为28.5％，是东南亚地区最高。

报告指出，政府的行动在推进董事会性别多元化方面取得了显著成果。在报告所涵盖的女董事占比最高的前六个国家中，有五个采取了某种形式的配额制，比率从33％（比利时和荷兰）到40％（法国、挪威和意大利）不等。不过，实行配额制并不是唯一的方式，持续的政府倡议，如设定目标和披露信息，也推动了进步。此外，仅靠政府的努力仍然不足以实现目标，包括投资者在内的利益相关者也应对公司中的性别多元化设定期望。

虽然配额制和设定目标有助于帮助董事会实现多元化，但这似乎对董事会主席和总裁（CEO）职位上的性别多元化影响有限。

全球仅6％总裁为女性

在全球范围内，仅有8.4％的董事会主席之位由女性担任，仅6％的总裁是女性。2023年，马来西亚的女董事主席比率（6.2％）和新加坡的女总裁比率（11.9％）较2021年还分别下降了0.3和1.2个百分点。

按照目前的变化速度，全球总裁职位上实现性别平等的目标，可能要到2111年才能实现。

新加坡女董事人数不断增加

德勤东南亚及新加坡董事会治理计划负责人佘玉珠说：“新加坡的女董事人数不断增加，这证明了新加坡为促进领导层和劳动力中的性别平等和多元化所做出的承诺和努力。不过，女总裁占比的下降仍提醒着我们，实现转型的道路既艰难又漫长。”

德勤全球理事会主席安思敏（Anna MARKS）说：“（性别）多元化程度更高的公司，其财务表现往往更好。但要在董事会中实现性别平等，需要增加动力。目前，全球公司董事会中的女性占比仍然不足，这需要组织和投资者采取更多措施，意识到多元化董事会带来的好处。”