大华银行私人财富资产管理规模 未来几年将倍增

（新加坡路透电）新加坡大华银行（UOB）一名高管说，银行计划在未来几年将所管理的私人财富资产规模增加一倍，因为银行预期更多财富流入新加坡和东南亚。

资产规模在东南亚银行中居第三的大华银行，截至2023年12月底，资产管理规模（AUM）已增加至创纪录的1760亿新元。

大华银行私人财富主管赵敏耀说，来自私人财富客户（资产价值至少200万新元的富裕人士）的资产占资产管理规模总额的一半以上。

赵敏耀说：“随着财富流入亚细安地区的机会增加，以及新加坡内部的强劲有机增长，我们相信财富管理领域将继续保持强劲的增长势头。”

近年来，由于经济放缓和地缘政治紧张局势的影响，导致在新加坡设立家族办公室和信托的趋势明显增加。这一趋势使得来自中国大陆、香港和其他地方的资金大量流入新加坡的财富管理机构。

东南亚本身也是本区域财富增长的主要推动力。

根据莱坊的一份财富报告，到2028年，马来西亚、越南和印度尼西亚的超高净值人口预计将比2023年分别增长34.6％、34.1％和30％，超过全球预计的28.1％增长。

莱坊说，新加坡被视为吸引东南亚邻国财富的磁石，这得益于这城市国家的政策，包括鼓励设立富裕家办的税收优惠。

赵敏耀指出，去年大华银行的私人财富资产增加了14％。

他说，大华银行总资产的一半以上来自新加坡，其余主要来自马来西亚、泰国、印尼和越南，以及香港、台湾、中国大陆和日本。