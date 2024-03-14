颜金勇参加印太经济框架部长会议 推动清洁经济等协议

印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity，简称IPEF）的部长在2024年第一次部长级会议上，推动了《清洁经济协议》和供应链协议。

贸工部星期四（3月14日）发布的文告说，贸工部长颜金勇参加了这个于星期四举行的部长级会议。在线上会议期间，IPEF的部长们欢迎2023年11月实质达成的三项协议：一、《清洁经济协议》；二、《公平经济协议》；三、IPEF协议。

IPEF合作伙伴现在将进行各自的国内程序，为签署这些协议做准备。

根据《清洁经济协议》，IPEF的合作伙伴同意主办年度投资者论坛。

新加坡将于2024年6月5日至6日主办首届论坛，并将于2024年6月6日主办下一次面对面的IPEF部长级会议。

《清洁经济协议》的第一个合作工作计划（Cooperative Work Progammes，简称CWP）——区域氢倡议，已于2023年5月宣布。

部长们这次还宣布了四个新的工作会议，以加强在碳市场、清洁电力、可持续航空燃料，以及劳动力发展的合作。

IPEF部长们也对《供应链协议》于2023年11月签署，并于2024年2月24日生效表示欢迎。

颜金勇说，新加坡欢迎IPEF供应链、清洁经济和公平经济协议，以及IPEF协议取得的进展，并期待着欢迎IPEF合作伙伴及其投资者、项目支持者和起步公司来到新加坡，参加首届IPEF清洁经济投资者论坛，以及下一次的IPEF部长级会议。

他说：“投资者论坛是一个独特的区域平台，旨在促进公私伙伴关系，使财务目标与环境目标保持一致，并使参与者能够在14个IPEF国家的市场中探索清洁经济的机会。”