美股平庸亚股表现不一 海指涨0.81％

隔夜美国股市表现平平，亚太股市星期四（3月14日）表现不一，新加坡海峡时报指数上涨0.81％，闭市报3186.40点，全日上涨25.68点。

本地股市整体交易量15亿6000万股，交易总值14亿5000万元。上升股270只，下跌股286只。

区域股市方面，东京、首尔和吉隆坡分别上涨0.29%、0.94%和0.37%，上海和香港则分别下跌0.18%和0.71%。

海指30只成份股多数上升，涨幅最大的是胜科工业（Sembcorp Industries），上扬2.84%至5.07元。领跌的皇胜酿酒（Emperador）下挫6.52%至0.43元。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说，华尔街隔夜股市表现平平，亚太股市星期四表现不一。

他指出，海指星期四连续第三天上涨，本地三只银行股领涨，星展集团（DBS）上扬2.03%至34.62元，大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）分别上涨1.22%和0.83%，收报28.95元和13.34元。

分析：海指下一个阻力 3250点高位附近

他说：“从技术分析来看，海指结束了过去两周的盘整状态，突破3150点的阻力水平后，下一个重要的技术阻力位在之前的3250点高位附近。”

辉立Nova分析师林知霖受访时说：“海指短期走势将受到全球宏观事件的影响，如美国央行今年3月份的利率决定以及美国联邦储备局官员的评论。”

他认为，皇胜酿酒（Emperador）被剔除出海指，由星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）取代后，将增加新加坡房地产投资信托（S-REIT）在海指中的权重，使海指对全球利率走向更敏感。

个股消息方面，远东化学（Chemical Industries）委任公司现任厂房与技术部董事杨明财（译音，Yeoh Beng Chai），为公司代理首席执行官，今年4月1日生效。公司指出，杨明财是代理首席执行官的理想人选，因为他是关键管理人员，对公司业务有深入了解。杨明财的任命让董事会有更多时间继续物色新任首席执行官。

另一方面，远东化学回应新加坡证券投资者协会（SIAS）的提问时指出，与远东化学注册同样办公室地址的几家公司，是联合创始人林苏鹏（译音，Lim Soo Peng）的投资控股公司，没有从事任何业务营运。因此，公司说林苏鹏没有把公司场所用作他的“私人办公室”。远东化学收报0.5元，无起落。

福兴集团（Fuxing China）建议展开股本重组计划，将每股普通股的面值从5元降低至0.1元。发布这项消息之前的六个月期间，集团股价的闭市价介于0.2元至0.55元，交易量加权平均价（VWAP）约0.386元，比股票现有面值5元低。福兴集团闭市报0.2元，无起落。

午言媒体（NoonTalk Media）宣布，公司跟三位泰国艺人签约，并与台湾的零零后视觉娱乐（GZ New Visual Entertainment）合作培养和提拔来自台湾和新加坡的Z世代艺人。午言媒体股价持平，收报0.074元。

立堾集团（Ley Choon）已偿还债务重组协议下的所有欠款，让公司可以更灵活动用现金以及改善现金流。公司股价上涨2.63%至0.039元。

CSE环球（CSE Global）建议以每股0.4元价格配售6000万股新普通股，公司宣布这项消息后申请恢复交易。

无招牌海鲜（No Signboard）已获得新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）批准，将在星期五（15日）恢复交易。

造船公司南昌（Nam Cheong）星期四复牌。

私人脐带血库公司康盛人生集团（Cordlife）星期四申请暂停交易，称之后会宣布消息。