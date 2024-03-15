调查：本地科技起步公司高管薪酬 比印尼越台同行高近一倍

一项调查显示，最新一轮融资额不超过500万美元（约666万新元）的起步公司当中，在新加坡的首席执行官收入是海外同行的1.7倍。

总部设在新加坡的招聘平台Glints和创业资本企业Monk’s Hill Ventures，以起步公司作为调查对象的最新报告发现，由于新加坡的生活成本较高，因此在本地的高管薪酬比海外同行高。融资额介于600万至1000万美元阶段的起步公司，新加坡首席执行官的薪酬是海外同行的1.4倍。

融资额1100万至5000万美元起步公司 首席执行官薪酬是海外同行3.1倍

不过，值得留意的是，当起步公司进入增长阶段后，尤其是融资额在1100万至5000万美元之间的起步公司，在本地的首席执行官的薪酬是海外同行的3.1倍，比去年的2.1倍显著增加。

报告也发现，过去12个月，超过四分之一的起步公司首席官级别（C-Suites）高管减薪，以节省现金和降低成本，由于经济走软，这股趋势预料2024年将会持续。

29%的首席官级别高管在过去12个月减薪，减薪幅度在11%至30%的人数最多，占30%，而有10%的首席官级别人士减薪幅度高达71%至80%。

调查共访问了72家起步公司，包括183名首席级别人士和创办人，包含了1万多个科技和非科技职位的数据。受访公司来自新加坡、印度尼西亚、越南和台湾，主要是融资额少于5100万美元的种子阶段至起步阶段（种子后、A和B轮融资）企业。

报告也披露，科技公司自2022年开始裁员，市场里资历较浅的人才供应增加以致薪酬下跌，工程领域不同级别的工作薪酬都有所下滑。不过，有超过10年经验的资深人才继续吃香，凸显了市场追求高科技人才的需求。

比起印尼和越南 新加坡工程师薪酬最高

比起印尼和越南，新加坡的工程师薪酬最高，例如资深全栈开发员（Full-Stack Developers）的薪酬分别是印尼和越南同行的3.8倍和2.2倍。拥有专门技术如开发与运作（DevOps）、人工智能、机器学习、云计算的工程师可获更可观的高工资。

在非科技职位方面，由于经济走下坡，企业为了快速恢复整体营收，销售职位需求因此攀升。业务发展和销售主管，是继营销主管之后，薪酬第二高的非科技职位。虽然初级员工的薪酬与去年相若，不过，有三年至五年经验的中级人员和资深职位的薪水分别增长了4%和3%。

总的来说，在新加坡的非科技职位各级别的薪酬，分别是越南的2.6倍至3.1倍，以及印尼的3.1倍至4.8倍。