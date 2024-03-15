吉门营房地段将建住宅 有望发展成特色住宅区

政府正在研究在吉门营房地段建造新住宅区，包括组屋和私宅，为这一区注入更多活力。配合吉门营房的发展，政府也将为居民提供公共空间和便利设施。

根据2019年发展总蓝图，吉门营房（Gillman Barracks）所在地段划为预留土地（reserve site），预留地段总面积约27公顷，相当于37个足球场。

吉门营房是殖民时期的英军军营，具有深远的文化和历史价值，目前还保留着殖民时期的建筑，而且这幅地段靠近市区，未来的南部濒水区以及自然森林。综合种种条件来看，很有潜能发展成别具一格的特色住宅区。

这一带的交通也很方便，靠近地铁环线上的拉柏多公园（Labrador Park）站，驾车到乌节路、南部的怡丰城（VivoCity）、圣淘沙也非常近。

吉门营房附近最知名的私宅项目无疑是曾斩获多个建筑设计大奖的翠城新景（The Interlace）。这一项目由凯德集团（CapitaLand）与旅店置业（HPL）联合发展，共1040个单位，2013年取得临时入伙证（TOP）。

根据市建局数据，翠城新景过去一年共有34个单位易主，面积最大的一个单位为3972平方英尺，以531万5000元的价格成交，尺价1338元。项目转售的中位数尺价为1532元。

与翠城新景遥街相望的则是2015年完工，有283个单位的Skyline Residences。这个永久地契项目过去一年共转售出12个单位。

虽然翠城新景和Skyline Residences的转售数据平平，但却非常受租户青睐。

翠城新景过去一年共签下215份租约，其中三卧房和四卧房最受欢迎，约占六成，每月租金最高达1万4200元。Skyline Residences则签下101份租约，三卧房和四卧房的占比约四成，每月租金最高为1万2600元。

Harbour View Towers距离Skyline Residences仅一石之遥，这个154个单位的项目在过去一年，仅有一个面积为1206平方英尺的单位转售，价格为210万元，相信是屋龄太大所致。Harbour View Towers建成于1994年，属99年地契项目，其地契年限剩69年。

不过，Harbour View Towers最小的一卧室单位面积也有700到800平方英尺，因此租金最低为3300元，比Skyline Residences的一卧室最低租金高100元。

距离Harbour View Towers步行十多分钟距离的The Foresta @ Mount Faber屋龄则相对较小，这个永久地契项目于2015年建成，共有141个单位。

过去一年，The Foresta @ Mount Faber共有九个单位易手，三个是面积431平方英尺的小户型单位，转售价介于87万元到89万5000元。价格最高的是一个面积1087平方英尺的单位，转售价为178万元。

这个项目同样备受租户欢迎，一年中近四成（56个）的单位被租出。其中25个是一卧房单位，租金介于3000元到4900元。