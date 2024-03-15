星狮物流商产信托1.89亿元收购 德国四物流房产部分股权

星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust）宣布以1亿2950万欧元（约1亿8890万新元），收购星狮地产（Frasers Property）旗下有四个物流房地产项目的公司部分股权。

星狮物流商产信托的管理公司在星期五（3月15日）开市前发表文告说，信托收购星狮地产（Frasers Property）子公司的89.9%股权。这些公司拥有四家位于德国的物流房地产。

文告还说，1亿2950万欧元的总收购价比两家房地产咨询公司给出的估价分别低5.3%和1.1%。

这四个房地产项目当中有三个是永久地契项目，一个是租赁地契项目。截至去年底，四个房地产的可出租总面积达7万2422平方公尺（约77万9544平方英尺），租用率为100%，加权平均租赁期限（WALE）为6.1年。

这些房地产的租约包含与消费者价格指数挂钩的条款，租金未来可能上调。租户包括跨国企业德铁信可（Schenker）和物流公司DACHSER。

若把这四个完全租出的房地产考虑在内，星狮物流商产信托的整体房地产组合租用率将提高至95.9%，而信托的物流与工业房地产组合将保持满租用率，同时维持4.4年的加权平均租赁期限。

这次收购预计有助于提高信托的每单位派息（DPU）和每股净资产价值（NAV）。