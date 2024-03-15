报告：新加坡连通性全球第一

一项调查显示，新加坡在全球贸易、资本、资讯和人口流动等方面皆名列前茅，全球连通性指数排名第一，其次是荷兰和爱尔兰。

敦豪速递（DHL）与美国纽约大学斯特恩商学院（Stern School of Business）星期四（3月14日）发布的全球连通性指数（Global Connectedness Index）报告，一共评估了181个经济体，检视各国和地区的跨境贸易、资本、资讯和人口流动的连通性深度及广度。

该报告以整体连通性、连通性深度、以及连通性广度，三个维度排列经济体。除了在整体连通性排名第一，新加坡也是全球连通性最深的经济体。相对于其国内经济规模，新加坡拥有大量的国际贸易、资本、资讯和人口流动。报告说，早在“全球城市”地位流行之前，新加坡就开始制定政策，将全球互联互通作为经济发展战略的基石。

英国被评为全球连通性最广国家

英国则是全球连通性最广的国家，美国和荷兰紧随其后。新加坡排在第25位，报告指出，考虑到新加坡的经济规模小，这个排名相当可观。

从2001年开始，连通性进步最多的是阿联酋，新加坡排在第六。

从地区来看，欧洲是全球连通性最高的地区，其他依次为北美洲，中东和北非。调查所覆盖的经济体中，有143个经济体的连通性增强，38个经济体的连通性下降。

报告指出，尽管过去10年发生了包括疫情、俄乌冲突、中美贸易冲突，以及英国脱欧等一系列冲击，但全球连通性仍在2022年达到了创纪录的高度，并在2023年基本保持在这一水平。这些证据对“全球资本流动增长已出现倒退”的观点予以有利反驳。

贸易增长是促进全球连通性关键

贸易增长在促进全球连通性上发挥了关键作用。2022年，国际贸易占全球产出的比重重回历史高位。贸易增长在2023年放缓后，预计将在今年加速。过去20年，资讯流动的全球化势头尤为强劲，尽管最新数据显示其增长停滞不前，但这部分归因于中美之间的研究合作减少。企业全球化正在兴起，随着企业在国际上的影响力不断扩大，海外销售额也不断增加。

在亚太地区，至少有70％的经济体与邻国之间有密切往来。纵观这些经济体的前10大伙伴，有六个或更多来自亚太地区，这反映亚洲内部贸易强劲。亚洲与西方国家的联系也很紧密，美国和英国是许多亚洲经济体的前10大联系伙伴之一。

另外，报告也指出，关于世界从全球化转向区域化发展的预测，在目前的国际流动格局中还未得到证实。大多数国际贸易、资本、资讯和人口流动的距离保持稳定或增加。在贸易领域，只有北美地区明显向区域化贸易模式转变。