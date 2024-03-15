农历新年新项目少 2月新私宅销量环比减近半

农历新年期间缺少新项目，加上不少买家外出度假，促使新私宅销量大减，2月份环比减少47％。

市区重建局星期五（3月15日）发布的最新预估数据显示，不包括执行共管公寓（EC），发展商在今年2月共卖出149个单位，比去年同期减少65.6％。

其中，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）和代表中档私宅的其他中央区（RCR）售出数量均等，为58个单位，代表高档私宅的核心中央区（CCR）则卖出33个单位。

若包括执行共管公寓，新私宅销量为183个，环比减少68.9％，同比减少61.1％。

16年最低2月数据

发展商在今年2月仅推出45个新私宅单位，远低于1月的417个单位。若与去年同期相比，新推出的单位大减88.8％。

2月份销量最好的项目是昱丰嘉园（Lumina Grand），共卖出16个单位，中位数尺价为1497元。

仲量联行（JLL）私宅市场研究部主管 （新加坡）谢岫君指出，2月份的销售数据是自2008年以来最疲软的2月数据，这是今年农历新年期间缺少新项目推出、宏观经济形势疲软、融资成本高、价格上涨，以及市场降温措施等因素导致买气低迷所致。另外，潜在买家也可能在观望下一步即将推出的项目。

分析师：大型项目带动 3月新私宅销量料反弹

3月份已推出的大型项目包括拥有533个单位的悦府伦庭（Lentor Mansion）和拥有267个单位的Lentoria。4月和5月也将有包括Arina East Residences、The Hill@One-North和锦绣山庄（The Hillshore）等在内的五个项目开盘，提供多达1561个单位。

合登集团数据分析高级总监李思德认为，在大型项目带动下，3月份的新私宅销量将反弹，至400到600个单位。除非出现不可预见的情况，今年发展商可能卖出多达7000个单位（不包括EC），价格却将持稳，最多上涨5％。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹同样预计3月份的大型项目推出会提振销量。但对价格敏感的买家也将有充足的选择，潜在购房者可能在耐心等待，打算在第二季或更接近下半年、利率下降时再入场。尽管如此，还是有些买家可能选择在市场相对冷清时期入场，因为此时发展商的定价更灵活。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣指出，私宅市场正面临来自政策和经济方面的双重压力，买房情绪可能会进一步减弱，直到今年下半年利率开始下降时才好转。