寿险协会推出医疗核保指南 助消费者了解评估方式

新加坡人寿保险协会（Life Insurance Association）为人寿保险推出医疗核保（medical underwriting）原则和实践的指南，旨在协助消费者更好地了解保险公司如何客观评估保险申请。

新加坡人寿保险协会会长陈天恩星期五（3月15日）在协会年度午宴上致辞时说：“指南的目标是帮助消费者更好地了解，保险公司如何根据消费者披露和提供的信息及医疗证据，以公平合理的方式，客观评估他们的申请，为消费者提供更大保障。 ”

这项指南涵盖的内容包括一般风险评估原则、核保的指导原则和实践，以及核保过程的风险评估和考量因素。

它也将包括许多案例研究，以帮助消费者通过各种实际例子，更好地了解核保过程，包括申请人患有高血压、高胆固醇、糖尿病、泛自闭症（autism spectrum），甚至是癌症等案例。

出席协会年度午宴的新加坡金融管理局副局长（金融监管）何恒心说，保险公司必须使用可靠的风险相关数据，对所有申请进行客观评估。保险公司不能仅根据申报的医疗状况或残疾情况，拒绝保险申请或将其拒之门外。

陈天恩指出，我国寿险业去年的总投保额（sum assured）增长1.9%至1455亿元，截至去年底获得综合健保计划（Integrated Shield Plans）保障的新加坡人和永久居民比前一年增加约6万人。

由于今年的经济前景更佳，他对寿险业的进展持谨慎乐观态度。“我们将敏捷应对经济不明朗、地缘政治紧张局势，以及生活费用和医疗保健通货膨胀方面的担忧可能带来的挑战。”

另一方面，新加坡人寿保险协会未来几周会在协会网站上推出增强版保障缺口计算器。该计算器将纳入2022年保障缺口调查结果，并添加新的简化计算器和改进用户界面。