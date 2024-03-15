瑞士药企诺华投资3.4亿元 大士药厂扩建2026年初投产

瑞士制药公司诺华（Novartis）投资2亿5600万美元（约3亿4245万新元），扩建在新加坡的生产设施，预计将为我国生命科学领域创造100份高技能就业机会。

诺华于星期五（3月15日）在位于大士生物医药园（Tuas Biomedical Park）的厂区举行扩建动土仪式。扩建的药厂预计2026年初可投入营运，将专注生产抗体治疗药物（therapeutic antibody drugs）。

工厂扩建后产能将倍增

诺华运营总裁斯蒂芬朗（Steffan Lang）回应《联合早报》询问时透露，扩建的工厂投入营运后，诺华在新加坡的产能将增加一倍。诺华目前在我国一年生产140批次药物，相当于900万制剂。

斯蒂芬朗指出，抗体治疗药物可用来治疗血癌、皮肤病、呼吸道疾病，最近还被用来治疗食物过敏。他也说，扩建的厂将导入自动化和人工智能，“所以我们需要科学家、工程师，当然我们也将为员工提供大量培训”。

1986年以来，诺华在我国投资超过10亿美元，包括在我国成立区域总部。诺华于2002年在新加坡开始设厂，并于2013年建立了它在亚洲首座生物制药生产设施，也是诺华历来最大笔生产投资之一，耗资超过5亿美元。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在动土仪式上发表谈话时说，我国20多年前开始投资，建立了一个多元、充满活力和可信赖的生物医药领域，包括生物制药。

全球五大制药公司 四家在新加坡设厂

生物医药如今是新加坡制造业产值的五大贡献领域之一。具体以制药业来说，自2000年以来，它的制造产值增长两倍多，全球五大制药公司，有四家在新加坡设厂。

新加坡的生物制药业聘有9000多名具专业技能的员工，生产产品种类繁多，包括生物制剂、疫苗和小分子药物。

王瑞杰说：“冠病疫情让我们对生物制药和生物医学科学有了更深入了解，也凸显了有效疫苗和疗法的重要，否则我们很可能会出现更高的死亡率和面对更严峻的经济挑战。”

生物制药业若要扩大影响力，王瑞杰认为，首先是投资新的创新，以提高生产力和加强可持续发展，其次是深化产品创新，寻找能够对新加坡和更广泛地区产生影响的治疗新领域。

新加坡在今年的财政预算案为“研究、创新与企业2025计划”（RIE2025）额外拨款30亿元。人类健康与潜能，以及制造、贸易与互联互通，是这项计划的重点领域。