星展：本地股市本财季盈利不佳 2024财年盈利预期下调1.6%

由于房地产、工业和电信股本财季盈利不佳，星展集团研究（DBS Group Research）将它所覆盖的股票2023财年盈利下调5.4%，2024财年盈利预期下调1.6%。

星展集团研究日前发布的一份报告指出，本地股市这个财报季盈利令人失望，分析师调低盈利预期后，预计海指股的盈利增长在2024和2025财年分别放缓至3.5%和2.6%。

报告指出，本财报季盈利负面修正多过正面。工业板块，新航（SIA）和海庭（Seatrium）盈利下调，抵消了吉宝有限公司（Keppel）和胜科工业（Sembcorp Industries）的盈利上调。

房地产板块，由于假设的利率调整，星展研究调低了城市发展（CDL）和华业集团（UOL）2024财年盈利预期。

电信板块，因联营公司贡献减少，新电信（Singtel）盈利预期被削减。

科技板块，UMS控股和福根集团（Frencken Group）前景改善，但永科控股（AEM）和纳峰科技（Nanofilm）盈利缩减。

房地产投资信托（REIT）尽管运营指标稳定，但由于利息成本较高、汇率损失较高或股本总数变大，每单位派息额略有下降。

星展研究：海指未来数月料在3030至3300点区间波动

尽管盈利预期下调，但考虑到海指具有吸引力的估值和超过5%的股息收益率，星展集团研究仍将海指的年终目标点数维持在3485点，并预计未来几个月将在3030至3300点的区间波动。

报告建议，在大盘盈利下调的情况下，可优先选择盈利概率高的工业和科技股。例如，订单量强劲增长的扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和新科工程（ST Engineering），盈利不断改善的吉宝和康福德高（ComfortDelgro），以及可能受人工智能热潮推动的科技股UMS控股和创业公司（Venture Corp）。

看好REIT 但提醒投资者应避买五只股

此外，星展集团研究看好REIT。报告指出，随着美联储利率政策的转向，REIT将跑赢大盘，最近REIT股价回调是增持的机会。分析师认为，利息成本增加的最糟糕时期可能已经过去，REIT整体财务状况具有韧性。零售、办公、酒店和工业REIT尤其受到青睐。

星展集团研究还特别提醒，投资者应避免购买五只股票。它们分别是盈利前景不确定的永科控股、因客运收益率下行和成本上升而削减盈利预期的新航、受降息预期和资产质量风险影响的大华银行（UOB），以及受房地产市场疲软影响的博纳产业（PropNex）和APAC产业（APAC Realty）。