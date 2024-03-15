担心美联储采取鹰派立场 海指下跌0.42%

因担忧美国联邦储备局下周议息会议采取鹰派立场，区域多个股市本周最后一个交易日纷纷套利。新加坡海峡时报指数星期五（3月15日）下滑13.44点或0.42%，闭市报3172.96点。本地股市全周则上涨0.82%。

辉立证券研究分析师麦敏媚接受《联合早报》采访时说，虽然下周美联储的货币政策大概率应保持不变，但任何鹰派言辞都会让投资者不安。新航（SIA）发售债券的票息率为5.25％，表明融资成本仍高，不利于企业再融资，从侧面影响房地产投资信托的走势。此外，虽然高利率有益于本地银行业绩，但如果企业选择通过成本较低的债券进行再融资，也会导致银行贷款总额减少。

老虎证券市场策略师黄佳仁指出，由于通货膨胀粘性，市场对美联储降息预期已从年初的六次，减少到三次甚至两次。今年以来，长期高利率的前景，使本地银行股和房地产投资信托整体走势一升一降。

亚太其他地区股市跌多涨少。首尔下跌1.91%，跌幅最大；香港和台湾分别下跌1.42%和1.28%；悉尼和东京也各下跌0.56%和0.33%；深圳和上海则分别上涨0.94%和0.54%。

黄佳仁说，亚太多个股市在创新高或大幅反弹后，本周最后一个交易日套利回吐。

本地股市全场成交量大增

本地股市全场成交量大幅扩大至30亿2000万股，总成交额也增长至23亿1000万元。上升股225只，下跌股335只。

新加坡交易所市场战略师霍维（Geoff Howie）说，富时罗素（FTSE Russell）季度再平衡（rebalancing）推高了交易量和成交额。作为再平衡的一部分，星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）下周一（18日）加入海指成份股。

成份股方面，25只下跌，三只上涨，两只持平。

跌幅最大的是皇胜酿酒（Emperador）和海庭（Seatrium），分别滑落6.98％和3.26%，收报0.4元和0.089元。前者下周起将从成份股中剔除，由星狮地产信托取代。

涨幅最大的是怡和控股（Jardine Matheson）和香港置地（Hongkong Land），前者起1.04％，收报39.79美元；后者起0.62％，收报3.24美元。

新航2月集团客运公里数同比劲增20.4%

个股消息方面，新航闭市后发布2月营运数据显示，集团客运公里数（revenue passenger-km）合计同比劲增20.4%至117亿7900万公里。客运能力同比增加20.7%至136亿4350万公里。载客率（passenger load factor）同比微降0.3个百分点，报86.3%。

货运方面，由于电子商务需求强劲，集团2月货运量（cargo load）同比增加12.9%，载货率（cargo load factor）同比提高2.7个百分点，达到56.7%。新航星期五回跌0.62%，闭市报6.38元。

和美置地透露更多2023财年净亏损1020万元信息

针对新交所质询，和美置地（Ho Bee Land）透露更多有关2023财年净亏损1020万元的信息。集团说，鉴于中国住宅市场疲软，集团控股49%的天津房地产公司决定将天津的住宅项目售价降至成本以下。项目全部单位已在今年第一季售罄，导致集团出现可预见损失拨备并影响了天津房地产公司的业绩。和美置地星期五闭市报1.65元，股价无变化。

大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）以26亿4000万日元（约2380万新元）完成对日本一处永久地契物流产业的收购。信托股价闭市维持在0.59元。

马来西亚铁矿石生产商Southern Alliance Mining发布截至今年1月底的2024财年上半年业绩，由于铁矿石产量增加以及铁精矿和碎铁矿售价上涨，集团营收同比增加76.7%。集团上半年净亏损收窄82.3%至120万令吉（约34万新元）。截至今年1月底，集团现金余额充足，达1亿5130万令吉，可支持集团勘探等业务增长机会。公司股价闭市股价维持在0.585元。

针对新交所对公司业绩报告中655万元信贷损失准备的质询，长信传媒集团（G.H.Y Culture & Media）答复说，由于中国经济放缓，影响债务人及时付款能力。从中国商业状况来看，债务人不太可能短期内偿还。集团闭市报0.295元，涨1.72%。

威百亿国际（VicPlas International）发布截至今年1月底的半年业绩报告。半年期内，公司净利同比大跌91.1%，报22万元。营收同比跌23.1%，报5106万元。公司闭市股价大跌15.83%至0.101元。

祐玛战略（Yoma Strategic）宣布首次推出其YKKO餐饮品牌的特许经营项目，首批YKKO特许经营店计划于今年3月在缅甸开业。公司闭市股价跌4.26%，报0.045元。