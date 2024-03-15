与总商会联办 中国机电产品品牌展览会下周本地举行

新加坡中华总商会与中国机电产品进出口商会将在3月19日至21日，再度联合举办“国际产业合作大会暨机电产品品牌展览会”。与上一届相比，今年的会议有几个新亮点，不仅会深入探讨绿色与数码经济的相关主题，“产教融合”也将是一个焦点。

中国企业出海时，常遇到人才培训的问题。所谓的“产教融合”，旨在通过吸取新加坡在职培训的成功经验，进行两国企业的优势互补。本届展览会上，作为学术界的代表，应邀而来的中国教育部前副部长刘利民将携中国多位校长等教育界领袖来新进行交流。

跟去年不同的是，今年大会特设中新两国的展区，使中国与新加坡的企业能展示各自的特点。中国的参展企业包括中国电建、中航国际、隆基绿能等企业，而新加坡方面则有达丰集团、大华银行、星展银行等机构参与。

针对中新两国的企业能够在哪些方面互补，新加坡中华总商会前会长黄山忠指出，新加坡企业可利用与总商会的合作，进军中国这个庞大市场。中国企业也可以通过新加坡企业在亚细安等周边地区的商业网络，开拓当地市场。

为了协助新加坡企业开拓中国市场，中国机电产品进出口商会常务副会长郑超透露，北京、武汉、广东和福建等地的地方政府领导此次也将参展，介绍各自地区的投资机会。

本届展览会在新加坡博览中心举行。对外开放的展会将吸引来自中国的120多家企业和500名来自政界、商界和学术界的领袖和专家参加，共同探索绿色与数码经济、产教融合、园区合作，以及合规经营等领域的未来发展。