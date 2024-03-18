美联储本次议息会议对汇率影响有限 亚币今年仍有望走强

市场普遍预计美国联邦储备局本周召开的议息会议中会继续按兵不动，近期美元兑亚洲各国货币走势应相对平稳。但因今年降息预期不变以及亚洲经济逐步回暖，亚洲货币有望回升。

泰源（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮在接受《联合早报》采访时说，美联储大概率在本轮和下轮议息会议中会保持货币政策不变，这会让美元短期内兑亚洲货币走势平稳。不过，黄金和比特币近期大幅上涨，表明部分资金可能已从美债中流出。一旦美联储迟些时候降息，美债吸引力下降会导致美元疲软。

辉立Nova策略师林俊杰说，尽管美国2月生产者价格指数（PPI）意外上涨推动美元指数近期走高，但随着劳动力市场和通胀降温，预计美联储将在议息会议中放鸽。而对最终降息的预期，将有助于亚洲货币兑美元回升。此外，随着资金从美元计价的资产中回流至亚洲，也将增加对亚洲各国货币的需求，从而推动汇率上涨。

为期两天的美联储3月议息会议将在星期二（3月19日）召开，目前华尔街多数预计，“按兵不动”几成定局，美联储将在本次议息会议上把政策利率维持在5.25%至5.5%的区间内，这将是八个月来利率一直保持的水平。

根据标普全球评级（S&P Global Ratings）日前发布报告指出，随着通胀好转和亚洲经济持续增长，区域新兴市场的货币下来具有升值空间，特别是印度、菲律宾和越南等。

人工智能或推动一些亚币有更好表现

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄说，从各国情况看，美国下来降息以及中国的财政刺激政策，将有助于人民币升值。不过，因中国还有许多自身问题需要解决，估计升值空间有限。

他也认为，有些国家和地区的货币在人工智能的推动下，可能表现更好，例如韩国和台湾。新加坡和马来西亚作为半导体供应链的一部分，应该也会从中获益。此外，由于中美对峙，导致许多产业链转移至印度以降低供应链风险，这会提振印度卢比。

王彬妮则认为，由于亚洲国家仍主要为生产地，而成品被卖回这些国家时，反而让发达国家企业获得了更大利益。因此，美国降息只会让亚洲新兴市场货币贬值放缓，但长远来看，美元强势难以改变。

她还指出，虽然日本一直想让金融政策正常，然而日本央行一旦改变货币宽松政策，日元的大幅升值将给当地出口、投资和旅游等经济产业带来巨大挑战。由此，日元兑美元的汇率应会持续疲软。

新兴市场货币平均被低估16%

就经济发展水平来看，标普全球评级报告认为，截至今年1月，新兴市场的货币平均被低估了16%。其中，被低估程度相对最小的是中国，为1.7%；最大的是马来西亚，达31%。

沈茂雄说，虽然疫情封控和房地产暴雷影响了中国经济以及亚洲其他国家的货币走势，但中国政府对货币的管控力度较大，从而使人民币汇率相对稳定。

王彬妮说，作为原油出口国，油价长期处于低位不利于马来西亚货币汇率。同时，马来西亚也是许多商品的进口国，这使它不得不动用储备金去购买。一进一出，造成令吉贬值加速。

议息会议不会引起新元大幅波动

分析师预计，本周美联储议息会议不会引起新元大幅波动。在本地经济向好和新加坡金融管理局的政策的推动下，新元将长期走强。

沈茂雄说，虽然本地通胀好转，但压力尤在。因此，金管局会继续保持汇率坚挺。

我国1月核心通胀率放缓至3.1％，整体通胀率放缓至2.9％。

王彬妮说，金管局去年10月已表明要维持新元现有升值步伐，新元名义有效汇率（S$NEER）可波动范围的宽度和中间轴保持不变。预计今年4月的货币政策也会保持一致。此外，本地持续吸引资金流入，也有助于新元汇率升高。