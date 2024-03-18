利率决议前海指走向不明朗 分析师：长期看好银行股

在银行股和电信股的带动下，新加坡海峡时报指数上周在震荡中有所上升，全周上涨25.87点或0.8%，上星期五（3月15日）闭市收于3172.96 点。

在美国2月份通胀指数高于预期的影响下，美股三大指数上周都下滑。全周来看，纳斯达克指数跌幅最大，为0.7%；标普500指数和道琼斯工业指数均跌0.1%。

上周，本地三大银行股平均上涨2.0%，而海指成份股中的六只房地产投资信托平均下跌2.5%。

辉立证券资深股票经纪刘宇航接受《联合早报》访问时说，在美国联邦储备局议息决议出炉前，本地市场没有显现出明朗的走势，不过，占海指45%权重的银行股拉高了大盘。这主要是由于银行4月会发放股息，并且星展集团（DBS）会发放红股，推高了股价。

另外，受脱售子公司澳都斯（Optus）的传言影响，在海指中占近5%权重的新电信（Singtel）在上周领涨海指，上涨4.2%至2.48新元。

对于接下来股市走势，刘宇航表示长期看好银行股。“首先，在高利率环境之下，银行盈利仍然很好。第二，新加坡的银行非常慷慨，有着5%以上的股息率。此外，未来随着越来越多的资金流入新加坡，资管部分收入会增加，对银行股是非常好的推动力。”

他也看好新加坡航空公司（SIA）、云顶新加坡（Genting Singapore）这样的旅游概念股，以及胜科工业（Sembcorp Industries）和吉宝有限公司（Keppel）等新能源相关股，认为趁低入场是不错的策略。

对于房地产投资信托（REIT），他说，目前REIT仍处于调整期，等美联储宣布降息之后，预计会有稳健增长。

星狮地产信托纳入海指 皇胜酿酒被剔除

从星期一（18日）起，星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）将被纳入海指，皇胜酿酒（Emperador）将被剔除。皇胜酿酒上周股价大跌20%，报0.4元。

新加坡交易所市场战略师霍维（Geoff Howie）说，星狮地产信托的纳入后，海指中的房地产投资信托数量为七个，在海指中的权重将从目前的约12%升至约13%，仅次于银行和工业板块。根据2024年初的交易额排名，这七只房地产投资信托将贡献海指日均成交量的18%左右。

个股消息方面，新翔集团（SATS）宣布，其子公司环美航务（WFS）已将旗下Maytag Aircraft公司以4600万美元（约6151万新元）的价格出售给Albion River公司。Maytag Aircraft专门为美国国防部在美国境内和海外提供飞机加油服务、航空站和地面处理服务，以及基地运营支持。新翔集团股价上星期五闭市跌0.39%，报2.55元。

复兴联合（Renaissance United）发布截至1月31日的2024财年第三季业绩显示，第三季净亏损为171万6000元，比去年同期收窄53.0%；营收为2425万元，同比增加20.8%。公司股价上星期五闭市报0.001元，无变动。

医疗保健服务业者Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings宣布，董事会打算通过向五个贷款方发行共3777万7777股新普通股，以偿还共计340万元的贷款。公司股价上星期五闭市涨7.22%至0.104元。