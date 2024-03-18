旅游保险需求带动 本地去年总保费收入升至52亿元

在旅游保险需求强劲的推动下，本地普通保险市场去年的总保费收入上升7.3%至52亿元。

与此同时，大部分业务的保险索赔增加，促使净索赔额去年上升44%，使得本地普通保险市场的承保盈利下跌11.2%至2亿6290万元。

本地和岸外普通保险总保费收入增10.1%

根据新加坡普通保险协会（General Insurance Association of Singapore，简称GIA）星期一（3月18日）发布的行业全年数据，若加上岸外业务，本地和岸外普通保险市场去年的总保费收入整体增长10.1%至102亿元。这个领域去年的承保盈利为6亿零810万元。

协会指出，随着全球商务和休闲旅游业强劲复苏，旅游保险业务的总保费收入涨幅最大，上升37.6%。

各类保险中，汽车、医疗和房地产是总保费收入最高的三大领域。

医疗业务的总保费收入增加12.1%，但与此同时，医疗成本增加促使索赔额上升10.3%，导致这个业务出现1060万元的承保亏损，扭转2022年取得盈利的情况。

交通事故增加推高汽车保险索赔额

另一方面，去年发生更多交通事故，导致汽车保险的索赔额激增73.3%至5亿7340万元，并且是索赔额最多的业务。去年共有14万9451起交通事故，高于2022年的13万9019起，上升7.5%。尽管如此，汽车保险业务的亏损去年减少64.3%。

此外，去年发生多起住家火患引起关注，房地产保险的净索赔额增加38%至5290万元。去年房地产保险的承保盈利为4554万元，低于上一年的4989万元。

至于雇主责任保险，承保盈利从一年前的2399万元，增至去年的4567万元。

新加坡普通保险协会会长罗纳克沙（Ronak Shah）在文告中说，保险领域去年表现不错，但依旧面对经济逆风和诈骗活动带来的风险。

罗纳克沙指出，为驾驶者提供保障将是普通保险领域接下来的重点工作。

协会上个月推出新的线上服务，让车主线上购买自家汽车过去六年里的事故报告。这意味着要购买二手车的人能要求车主购买和出示报告，以更好地了解汽车过去六年涉及几起交通事故。

协会也将继续提高公众对房地产保险的意识，让屋主在发生火患时获得保障。