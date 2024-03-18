受农历新年影响 我国2月非石油国内出口减少0.1％

经济师指出，今年农历新年落在2月，而去年落在1月份。若以今年首两个月的平均表现来看，非石油国内出口平均增长了8.4％，较去年首两个月萎缩20.4％的情况，大有改善。

受到农历新年影响，我国2月份非石油国内出口同比下滑0.1％，远不如1月份16.7％的扩张，也逊于市场预测。但经济师指出，若观察今年首两个月的平均表现，它较去年同期已有大幅改善，出口复苏的势头也依然不减。

新加坡企业发展局星期一（3月18日）公布最新数据，经季节性调整，2月份非石油国内出口环比减少4.8％，也逆转了1月份2.2％的增长。

彭博社调查显示，经济师预测我国2月份非石油国内出口同比增长5.8％至8.2％，环比增长0.4％。

经济师：今年首两个月平均增长8.4％

华侨银行首席经济师林秀心指出，今年农历新年落在2月，去年是在1月份。因此，若以今年首两个月的平均表现来看，非石油国内出口平均增长了8.4％，较去年首两个月萎缩20.4％的情况，大有改善。

林秀心说：“电子产品出口也出现了一丝曙光，1月份同比增长0.6％，到2月份增长5.2％，这是电子产品出口连续两个月扩张。”

企发局指出，集成电路、个人电脑、集成电路零件出口分别增长15.9％、26.2％和54.8％，为电子产品出口贡献最多。

2月份非电子产品出口则比去年同期减少了1.5％，大幅逆转1月份扩张21.1％的势头。食品制备、特殊化工和电路装置出口各减少23.5％、19.7％和36.9％，是非电子产品出口下滑的主因。

我国2月份对主要市场的非石油国内出口整体上扬，尤其是对香港、美国和印度尼西亚的出口，但是对日本、马来西亚、台湾、欧盟27国、泰国、韩国和中国大陆的出口下降。

电子产品带动出口复苏的势头维持不变

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣认为，尽管2月份的非石油国内出口逊于预期，但出口复苏的势头依然不减。

两人指出，红海危机可能影响了今年首几个月的出口和扰乱供应链，但1月和2月的平均增长依旧良好，制造业和电子业的新出口订单稳定维持扩张。

星展银行经济师蔡汉廷也说，电子产品的非石油国内出口持续好转，是一个令人鼓舞的迹象。“我们预计，库存在2023年大幅消化和需求恢复正常之后，电子产品出口将受益于全球半导体销售的逐步改善。”

大华银行高级经济师柳天成和副经济师许俊杰指出，出口于2022年11月至2023年9月的电子产品都出现双位数同比跌幅，由于比基础较低，将推动今年非石油国内出口复苏。他们认为：“美国和欧盟的金融条件紧缩，上半年的复苏可能会面临一些挑战。”

所有经济师都维持今年非石油国内出口的预测。柳天成和许俊杰预测全年增长6％，蔡学敏和李顺荣预测增长7％至9％。林秀心则预测增长4％至6％，与企发局的预测一致。

林秀心说：“虽然外部需求趋于稳定，但依然有许多不确定的地缘政治因素，可能影响供应链。”

她举例，美国商务部长雷蒙多近期承诺协助菲律宾的半导体厂增加一倍，并且考虑把更多中国科技公司加入限制获得美国技术的实体清单。