截至2月底 全球ETF资产规模达12.25万亿美元

全球交易所挂牌基金（ETF）的投资资产在今年2月底达到12.25万亿美元（约16.39万亿新元），打破1月底创下的11.73万亿美元纪录。其中，股票ETF吸引最多净资金流入。

截至今年2月底，全球有1万2063个ETF产品，2万4216只ETF在交易所上市，资产规模为12.25万亿美元。

英国伦敦独立研究机构ETFGI星期一（3月18日）发布的最新报告显示，今年2月，全球ETF吸引了1163亿美元的净资金流入。

ETFGI管理合伙人兼创办人德博拉菲尔（Deborah Fuhr）分析，标普500指数在2月份上涨5.34％。不包括美国的发达市场2月份增长1.9％，今年迄今上扬1.58％，其中涨幅最大的是爱尔兰（8.60％）。

另一方面，新兴市场2月份的涨幅达4.18％，今年迄今已上涨0.57％，其中涨幅最大的是中国（8.41％）。

股票ETF最受投资者青睐 今年迄今净资金流入近1415亿美元

细看不同的ETF类别，股票ETF最受投资者青睐，共吸引804亿美元的净资金流入，使今年迄今的净流入达1414亿8000万美元，同比大增近600％。

今年2月，固定收益ETF录得142亿8000万美元的净流入，今年迄今的净流入同比增加36.2％至443亿8000万美元。

大宗商品ETF与挂牌产品（ETP）在今年2月则出现38亿5000万美元的净流出，使今年迄今净流出达74亿5000万美元，逆转去年同期9亿6633万美元的净流入。

主动管理ETF吸引215亿3000万美元的净流入，使今年迄今净流入达461亿2000万美元，同比增加85％。

2月份大部分的资金流入可归因于净新资产排名前20的ETF，它们共吸引636亿4000万美元的资金。其中，美国的Vanguard S&P 500挂牌基金净流入的资金最多，达64亿7000万美元。