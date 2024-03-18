美联储会议前谨慎交易 海指周一横摆作收

市场关注本周的美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议结果，亚太股市星期一（3月18日）普遍上涨。新加坡海峡时报指数横摆作收，闭市报3171.93点，微跌1.03点或0.03％。

区域股市方面，上海、东京、香港、首尔和吉隆坡分别上涨0.99%、2.67%、0.1%、0.71%和0.05%。

美联储政策或决定全球主要股市未来一季度走势

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说，在美国联邦公开市场委员会本周召开会议之前，亚太股市普遍持谨慎态度。“投资者关注这次会议，以获取有关美联储下来降息的速度和幅度，以及美国经济展望的信号。美联储的政策可能决定全球主要股市未来一个季度的走势。”

IG亚洲市场策略师叶俊荣受访时指出，在海指成份股当中，银行股表现相对更坚韧，闭市略微上涨，房地产投资信托则多数持平，这可能反映市场因美联储可能采取鹰派立场而谨慎交易。

海指上星期触及三周高位，但叶俊荣认为市场暂时将处于观望，直到各央行会议结果更明朗为止。叶俊荣预测，3245点水平是海指的关键阻力位，而3130点水平是近期支撑点。

上周，本地股市机构投资者净买入1亿1883万元的股票，比前一周减少2亿2542万元，净买入金额最高的股票为大华银行（UOB），净卖出金额最高的股票为扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）。

散户投资者净卖出9371万元，比前一周增加1亿4301万元，净买入金额最高的股票为新加坡航空公司（SIA），净卖出金额最高的股票为新电信（Singtel）。

本地股市整体交易量30亿4000万股，交易总值9亿6854万元。上升股261只，下跌股296只。

海指30只成份股涨跌互见，被剔除出海指的皇胜酿酒（Emperador）领涨，上升8.75%至0.435元。跌幅最大的是海庭（Seatrium），下挫8.99%至0.081元。被纳入海指的星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）下跌0.46%至2.17元。

另外，中国驻新加坡大使馆星期一在微信公众号上发布消息，提醒在本地的中国公民增强法律意识和远离赌博。此消息发出后，博彩业者云顶新加坡（Genting Singapore）的股价似乎不受影响，全天微跌0.57%至0.88元。

个股消息方面，新翔集团（SATS）投资6100万元，在印度班加罗尔开设国际食品方案设施。新设施占地22万1000平方英尺，每日可生产高达4万公斤的即时食品。新翔集团收报2.53元，下跌0.78%。

凯利板上市的AcroMeta集团独资子公司Acro Harvest Engineering，与Wood King Investment签署选购权（Option To Purchase），以94万元脱售位于武吉巴督弯（Bukit Batok Crescent）的办公楼单位。AcroMeta集团收报0.023，无起落。