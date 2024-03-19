调查：去年第四季房地产发展商情绪好转

一项调查披露，比起去年第三季，本地房地产发展商情绪在第四季稍微好转。

即便市场对今年行情的看法保持审慎乐观，57.1%的房地产商表示，未来六个月推出的新项目数量会适中或明显增加，42.9%的房地产商认为，新项目会以更高的价格推出。

新加坡国立大学房地产与城市研究院（IREUS）星期二（3月19日）发布去年第四季的房地产行情指数（Real Estate Sentiment Index，简称RESI）显示，综合行情指数（Composite Sentiment Index）从去年第三季的4.3，进步至4.7，但仍处于中立线之下。

这份季度报告以房地产公司高管为问卷对象，衡量本地房地产发展和市场状况与预期，并追踪房地产界过去六个月和未来六个月的情绪变化，以零至10来反映受访者的悲观度和乐观度。

房地产商最不看好高档住宅

受访人士对办公楼、高档住宅、市郊住宅和商业园／高科技领域的当前行情百分比净值（current net balances，看好的受访者百分比减去不看好的百分比）为负数，当中受访者最不看好高档住宅，当前行情百分比净值为负55%，意味净55%的受访者对这个领域表示悲观。

另一方面， 酒店／服务式住宅领域的当前行情百分比净值是61%，也就是净61%的受访者对这个领域表示乐观，净13%的人表示对市郊零售房产看法乐观，比第三季的净20%有所减少。

整体来说，当前行情百分比平均净值比第三季攀高6.5个百分点，意味情绪好转。

衡量未来六个月行情的未来行情百分比净值方面，办公楼、高档住宅、市郊住宅和商业园／高科技领域仍不被看好，办公楼最糟，净22%的受访者对办公楼的表现看法悲观。

去年第四季，57.1%的受访者预期下来半年有更多新项目推出，比第三季高27个百分点。对比第三季也有更多受访者认为新项目的价格会提高，认为价格会保持平稳的从70%大幅减少至47.6%。

89.5%的受访者在去年第四季的调查中表示，未来六个月最影响行情的是全球经济放缓，57.9%认为失业率和本地经济增长下降是第二大因素，44.7%指通胀率和利率上升影响行情。