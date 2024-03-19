亚太股市跌多涨少 海指起0.05％

日本央行17年来首次加息，终结负利率时代。亚太股市星期二（3月19日）闭市跌多涨少，新加坡海峡时报指数微升1.62点或0.05％，收报3173.55点。

亚太其他市场，香港股市领跌，下跌1.24％；首尔股市下滑1.1％；上海和深圳股市分别下跌0.72％和0.58％；台湾股市微跌0.11％。东京和悉尼股市上涨，涨幅分别为0.66％和0.36％。

辉立证券理财顾问童纬强接受《联合早报》访问时指出，海指星期二开局先涨后跌，之后又反弹，但波动幅度都在0.5％以内。这是因为近期市场缺乏重大消息，导致许多投资者仍处于观望状态。在没有利好及利空消息的前提下，海指接下来的支撑点在3170点，阻力点在3180点。

接下来，市场的关注重点将是本周三公布的美国联邦储备局的利率决议。尽管投资者已预期美联储这次会维持利率不变，但市场的最终反应可能取决于美联储官员对顽固通胀的表态，以及他们在今年放松政策的时机和是否会发出更强硬的信号。

分析：物价涨幅高于预期 美联储或表现出更警惕谨慎迹象

英国金融服务公司Hargreaves Lansdown的资金和市场主管斯特里特（Susannah Streeter）说：“由于物价涨幅仍高于预期，美联储可能会在这次会议上表现出更加警惕和谨慎的迹象。不过， 对于人工智能将给企业界带来的看似无限的可能性，投资者仍充满热情，这股狂热的浪潮仍在持续。”

本地股市全场成交量17亿1000万股，总交易额9亿6647万元。上升股227只，下跌股275只。

海指成份股17只下跌，九只上涨，四只持平。

跌幅最大的是DFI零售集团和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别下跌3.7％和3.18％，收报2.08美元和1.22元。

涨幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和皇胜酿酒（Emperador），前者涨7.02％至1.83元；后者起1.15％至0.44元。

个股消息方面，新电信（Singtel）宣布，将于今年第三季在新加坡和东南亚推出图形处理器即是服务（GPUaaS），为企业提供使用英伟达（NVIDIA）的人工智能计算能力的机会，以提高效率，加速增长和创新。新电信股价收于2.51元，起0.8％。

丰益国际（Wilmar International）的一家全资子公司，打算通过公开募股增持至多2亿7710万股在巴基斯坦上市的Unity Foods公司的股份。收购后，子公司在Unity Foods的实际持股将达28.97％。

另外，丰益国际也与东亚银行（BEA）签署一笔为期两年，额度为1亿美元（1亿3400万新元）的可持续发展挂钩贷款协议。这是双方签订的第二份可持续发展贷款协议。丰益国际股价收于3.41元，无起落。

第二房地产（Second Chance Properties）发布盈利预警，集团预期在2024年上半年的净利将较上年同期大幅减少。主要是因为处置投资房地产的收益有所减少，以及这次将报告未实现的外汇损失。公司股价收于0.23元，无变化。

凯德雅诗阁信托 完成日本大阪三处酒店资产脱售

凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）近期已完成对日本大阪三处酒店资产的脱售，总脱售价为107亿日元（约9530万新元）。这三家酒店分别是本町WBF酒店（Hotel WBF Honmachi）、北船场东WBF酒店（Hotel WBF Kitasemba East）和北船场西WBF酒店（Hotel WBF Kitasemba West）。

根据信托去年发布的文告，这三家酒店的脱售价比账面价值高约15％。这项脱售的净收益预计达约39亿日元，信托预期获得11亿日元的净收益。信托股价收于0.91元，起0.55％。