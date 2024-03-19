供应增加 私宅租金跌至去年1月来最低

本地非有地私宅新供应去年增加，给租金带来下调压力。2月份私宅整体租金比1月下滑1%，同比下跌4%。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期二（3月19日）发布的预估数据显示，2月的非有地私宅租赁市场，无论价或量都表现不佳；私宅租金价格跌到自去年1月以来的最低点。

以地区分布来看，代表高档私宅的核心中央区（CCR）租金环比跌幅最大，达1.6%，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）私宅跌0.6%，跌幅最小的是代表中档私宅的其他中央区（RCR），租金在2月下滑0.5%。

橙易集团首席研究与战略总监孙燕清指出，私宅市场的租金连续七个月下跌，累计跌幅5.2%，大幅偏离两年前的上升势头。她认为，许多新项目去年取得临时入伙准证（TOP），以致更多的新单位供租赁，竞争激烈导致一些地区的租金下滑。

孙燕清说：“私宅的租金持续调整，或促使本来租住政府组屋的租户在下来几个月转租私宅。”

2月份私宅的租赁交易量比上个月少21%，只有4715个单位租出，若与去年2月相比，租赁交易下降了7.7%。交易最活跃的是中央区以外的大众化私宅，占35.8%，其他中央区和核心中央区的交易分别占32.8%和31.4%。

ERA产业主要执行官林东荣认为，因为农历新年的关系，2月私宅和组屋的租赁交易都下跌，预计交易量3月有所回升。

组屋租金同比增长8.4%

组屋租赁方面，2月租金比1月攀高1%，比去年同期更取得8.4%的增长。成熟组屋区和非成熟组屋区的租金，环比上升1.3%和0.5%；公寓式组屋的租金升幅达2.6%，四房式组屋增长1.5%，三房式和五房式组屋的租金则分别小涨0.4%和0.3%。

孙燕清说，政府组屋居住人数上限放宽后，大型组屋的需求预料保持强劲，除非私宅租金大幅下降，进而对组屋租赁构成竞争；由于组屋供应有限，预计能支撑租金一段时间。

虽然组屋租金保持稳健，但租赁交易量比1月份低19.1%，达2448个。若与去年同期比，租赁交易下跌的幅度收窄至8.4%。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明说：“尽管今年首两个月的经济指标有好转，企业招聘活动仍趋于谨慎，情绪依然低落。一些公司继续进行重组和人员整合，导致对住房的需求下降。”