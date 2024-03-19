中国劝公民远离赌博 分析师：对本地博彩收入冲击不大

尽管中国政府再次劝告中国公民远离赌博，但分析师预期，经营新加坡综合度假胜地的云顶新加坡（Singapore Genting）博彩收入下来增长将不受冲击，估计中国访客并非最主要贡献来源。

云顶新加坡股价星期二（3月19日）没有太大波动，收报0.875元，下跌5分或0.57%。当日交易量2177万股，成交额1853万元。

中国驻新加坡大使馆星期一（18日）在微信公众号上发文，强调中国法律严禁赌博，刑法修正案已将跨境赌博正式入刑，严厉打击跨境赌博违法犯罪活动。即使境外赌场合法开设，中国公民跨境赌博也涉嫌触犯中国法律，尤其是参与组织赌博、赌局等，将被依法追究责任。

不过，老虎证券市场策略师黄佳仁接受《联合早报》采访时说，这并不是中国官方第一次向中国公民发出赌博犯罪的警告，因此投资者并没有过度在意。

他也注意到，在中国访客人数尚未完全复苏的背景下，云顶新加坡去年博彩收入仍取得强劲增长，反映中国访客可能不是最主要贡献者。

云顶新加坡去年博彩收入同比增34%

根据云顶新加坡2月22日发布的业绩报告，集团去年全年营收达24亿1760万元，其中博彩收入占68%或16亿4760万元，同比增34%。

彭博社数据显示，分析师预期集团今年营收达26亿零500万元，其中博彩收入占66%或17亿2470万元。

新加坡旅游局早前公布的2023年旅游数据显示，去年全年来自中国的入境旅客达到136万人次，在所有国际旅客中位列第二。除了观光、娱乐和博彩业收益，中国旅客在去年的首九个月，为我国带来的旅游收益达到23亿2700万元，款项虽然只恢复至2019年水平的72.2%，但在所有市场中仍居第一位。