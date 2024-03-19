新邮政拟脱售新邮政中心等资产与业务

新加坡邮政（SingPost）转型为物流公司并计划脱售部分非核心房地产和业务，包括估价近11亿元的新邮政中心（Singpost Centre）。

集团也宣布从2024／2025年财年起下调股息派发政策，把至少30%的基本净利用于派息。

新邮政星期二（3月19日）发布文告说，脱售这些资产和业务的收益将用来偿还部分债务、进行增长型投资，以及回馈股东。脱售资产的时机要视市场情况而定，以确保能获得适当的价值，而且必须获得管制当局和股东的批准。

新加坡邮政总裁冯行伟在记者会上说：“这次的策略检讨是开始为新邮政中心寻找买家的契机”。

截至去年9月底，新邮政中心的估值为10亿9100万元。

集团自去年5月展开的策略检讨刚结束，并拟定了接下来三年的五大策略，而脱售部分非核心资产和业务是其中一项。

集团也对股息派发政策进行检讨，并决定从2024／2025年财年起把净利的30%至50%用来派息。在这之前，集团的派息政策是基本净利的60%至80%。

冯行伟指出，新邮政若是以邮政服务为主要业务，从公用事业的角度来看，60%至80%的派息政策是合理的，因为要给予股东稳定的收益率，但集团已转型为一家追求增长的物流公司，应该保留部分资金进行增长型投资。

集团的另一项策略就是进行大改组，把现有的物流、邮政与包裹和房地产业务重新归纳为新加坡、澳大利亚和国际三项主要业务。这三项业务拥有在各自市场运作的自主权，而且可按各自的独立策略加强核心能力，目标是成为市场领头羊。

集团也会积极发展本地的送货服务业务，并以成为该领域的市场领导者为目标。冯行伟指出，多项运作程序会进行整合，例如把信件分拣系统与包裹分拣系统集中在同个屋檐下，简化分派程序以提高工作效率。

集团或考量让澳洲物流业务在当地上市

在海外业务方面，集团的澳洲业务会借助轻资产混合型第四方（4PL）和第三方（3PL）物流能力，巩固作为澳洲五大物流公司之一的地位。集团也不排除让澳洲物流业务在当地上市的可能。

冯行伟透露，集团正在寻求投资者融资，以减少因为发展澳洲业务而欠下的债务。

国际业务则会通过轻资产模式和第四方物流平台ARRIV，为跨境电商客户提供更好的服务。

目前海外业务的收入占集团总收入和营运利润的一大部分，比率同样是85%。

新加坡邮政董事会主席伊盛盟（Simon Israel）指出，董事会认为目前的新邮政股价没有适当地反映集团的内在价值。

他说：“我们的策略由管理层执行，将能解锁股东价值，让运作更加灵活，并以一家国际物流企业持续长期增长。”

分析师：脱售非核心资产和业务套现是明智之举

辉立证券研究分析师麦敏媚认为，脱售非核心资产和业务套现是明智之举。她接受《联合早报》 访问时说：“集团在新加坡有很多可以脱售的房地产，例如新邮政中心和某些邮政局。”

她还说，集团没有提供与改组相关的财务数据，所以她难以估量改组对集团财务的影响，但她认为这有助于减轻集团负债并改善股本回报率。

对于集团下调派息政策，林与陈证券（Lim & Tan Securities）指出，集团保留资金后，将会有更多“火力”转型成一家更好的企业。

新邮政股价受到策略检讨结果的带动，在星期二起6.58%，收报0.405元。