看准我国商机 新中商界签署五项备忘录和协议

新中商界签署五项谅解备忘录及合作协议，以共同提升职业技术教育的质量和适应性，以及推动企业实现可持续发展、促进新中两国开展绿色经济合作。同时为新加坡学生提供造访中国的机会，为员工提供环境、社会与治理（ESG）相关培训，并推行国际产业合作研讨班的开办。

上述备忘录和协议在星期二（3月19日）举行的2024年国际产业合作大会（新加坡）暨中国机电产品品牌展览会上签署。活动由新加坡中华总商会和中国机电产品进出口商会联办。

会上还有三项发布，涵盖范围包括碳信息互认流通、协助中国企业投资亚细安国家，以及促进城市安全治理。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在大会的开幕式上讲话时指出，自2013年开始，中国就是新加坡最大的贸易伙伴国，而新加坡则是中国最大的外资来源国。在2023年，新中两国的双边贸易额达到了1670亿元。

她说：“新中两国长期双边关系的深度和广度，为两国企业搭建了更有跨度的合作平台。今天这个平台就是一个很重要的示范，能够更及时有效地把握新的经济增长机遇。”

面对全球经济的不确定性，刘燕玲认为其中蕴含着新的机遇。今年展览会的主题”绿色数智、产教融合、园区合作、合规经营”，准确地点出了未来经济发展的大方向和潜在机遇。

首设新加坡企业展览馆 促进新中合作

中华总商会会长高泉庆在开幕仪式上讲话时说，大会除了吸引120多家中国企业参展，也第一次开设了新加坡企业展览馆，为促进新中合作提供服务，并邀请到500多名各国政、商、学界领袖，深入交流最新的产业解决方案、运营模式及合作之道。

谈到新中两国及周边国家商界可以达成多赢合作的机会，高泉庆举例说，新加坡政府在应对气候变化和全球经济放缓等宏观挑战上，作了长远的布局规划，其中包括应对海平面上升威胁的“长岛”计划。这是因为，这些项目涉及大量的基础建设和高端技术实力。

建筑工程巨头中国建筑集团在新加坡的子公司是其中一个参展的大型企业。中国建筑（南洋）发展有限公司董事长钱良忠接受《联合早报》访问时表示，集团这几年在低碳、绿色建造和智慧建造方面进行了很多的研发和应用。中建南洋在新加坡已有30多年的经营经验，这次参展希望可以把在中国研发的新技术输出到新加坡来。

从事商用卡车制造的中国国企重庆庆铃汽车集团也是参展企业之一。该集团的监事会主席韩宝昌表示，他们注意到新加坡市场对于新能源车的需求处于初具规模但迅速增长的阶段。因此，他们想利用这个国际产业合作大会，以及中新互联互通项目这个渠道的优势，拓展新加坡和周边亚细安国家的市场。

对于中国在可持续发展方面的前景，星展集团企业及机构银行外商直接投资业务主管许喆轶认为：“由于中国专注于加速采用低碳解决方案和可持续融资解决方案，因此有机会成为可持续发展的全球领导者。例如，中国中央银行建立了一个绿色贷款计划，以便为清洁能源和碳减排等行业的项目提供融资。”