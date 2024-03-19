印尼GoTo集团首次取得季度盈利

印度尼西亚GoTo集团首次取得季度盈利，去年第四季调整后息税折摊前盈利（adjusted EBITDA）770亿印尼盾（约655万新元）。集团预测，今年全年调整后息税折摊前，可达到损益平衡。

GoTo星期二（3月19日）发布去年第四季和全年业绩。全年调整后息税折摊前亏损3.67万亿印尼盾，相比2022年亏损16万亿印尼盾，大幅缩小。

然而，集团全年仍净亏损90.5万亿印尼盾，相比2022年净亏损40.4万亿印尼盾，增加一倍多。第四季净亏损80.9万亿印尼盾，是2022年的三倍多。

集团指出，去年全年净亏损扩大，是因为按现有的会计准则，Tokopedia和TikTok的交易带来78.8万亿印尼盾的商誉逆转损失。这项交易导致GoTo今年2月起，失去对Tokopedia的控制。

GoTo与TikTok去年12月宣布达成战略合作，两家公司旗下的电商平台TikTok Shop和Tokopedia将合并。作为协议的一部分，TikTok将对扩大实体投资超过15亿美元（约20亿新元），GoTo的股权不会被额外稀释，还将继续从Tokopedia获得收入。

将展开近2.7亿元股票回购计划

GoTo强调，上述是一次过、非现金的损失，不影响公司调整后息税折摊前盈利和现金流。由于现金流持续改善，GoTo将展开一项高达2亿美元（约2亿6800万新元）的股票回购计划，但须得到监管机构和股东批准。

从净营收来看，集团去年第四季净营收同比增加26％至4.3万亿印尼盾，全年增加30％至14.8万亿印尼盾。净营收扣除了给予司机和商业伙伴的奖励，以及用户促销。