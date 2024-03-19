联合利华重组 分拆冰淇淋业务全球裁员7500人　

拥有Dove品牌产品业务的英国消费品巨头联合利华（Unilever），将把集团旗下的冰淇淋业务剥离集团，并且可能在全球削减7500个工作岗位，几乎占它全球员工总数的6％。

外国通讯社星期二（3月19日）纷纷报道这个来自伦敦的消息。

根据联合利华，这个重大的重组计划，在今后三年将为集团节省8亿欧元（11亿6500万新元）的成本。受影响的主要是办公室工作岗位。

在全球雇用约12万8000人的联合利华，拥有Ben & Jerry’s和Magnum冰淇淋等畅销的产品。成立一家独立的冰淇淋公司，是它这次重组计划的一部分。

路透社报道说，这家在伦敦上市的公司透露，业务分拆将立即开始，预计于2025年底完成。联合利华在一份声明中说，目标是在分拆后实现中个位数的基本销售增长和利润率适度的改善。

彭博社报道说，联合利华公司的新任首席执行官海因·舒马赫（Hein Schumacher）希望通过一项雄心勃勃的计划，来扭转多年来表现不佳的局面，这个计划将剥离该集团的冰淇淋部门并取消中层管理人员。

海因·舒马赫出掌联合利华大约九个月，它计划剥离的冰淇淋业务，曾被前首席执行官保罗·波尔曼（Paul Polman）称为“消费品市场有史以来最伟大的成功故事之一”。

海因·舒马赫在激进投资者纳尔逊·佩尔茨（Nelson Peltz）入股联合利华，并加入董事会后受委上任。重组计划旨在推动联合利华的增长并提高利润，以及消除过度扩张、错失机会和失败的并购所遗留的问题。

新任首席执行官：把更少的事情做得更好

舒马赫对媒体说：“我们的总体想法是，把更少的事情做得更好，并产生更大的影响。冰淇淋确实是一个不同的行业。它已经与我们的其他活动分开管理。”

根据彭博社汇编的数据，该集团的冰淇淋业务在2023年的销售额为79亿欧元（115亿新元），但利润率还不到集团的个人护理产品业务的一半。 这也是一个季节性的、资本密集型的业务，需要更复杂的冷链物流。