熊猫债券受市场欢迎 去年发行额激增至逾1300亿人民币

熊猫债券近期成为集资市场的宠儿，这类债券去年的发行额较往年激增，从2021年和2022年每年约7500万人民币至8000万人民币（约1400万新元至1500万新元），激增至去年超过1300亿人民币。

凯德投资是本地首个发行熊猫债券新加坡公司

熊猫债券是指中国境外的机构，在中国债券市场发行以人民币计价的债券。凯德投资（CapitaLand Investment）是本地首个发行这类债券的新加坡公司，集团星期三（3月20日）开市前宣布，在总值20亿人民币的贷款计划下，首次发行可持续挂钩熊猫债券（sustainability-linked panda bond），筹资10亿人民币（约1亿8710万新元）。

这批熊猫债券为期三年，固定利率每年为3.5%。投资者对债券的需求强劲，认购率为1.65倍。

债券设下的可持续目标是到了2024年，不包括租户消耗的能源，集团至少6%在中国的房地产所消耗的能源必须低于2019年的水平。

凯德投资（中国）首席执行官潘子翔在文告中说，这轮筹资活动将让集团资本来源多元化，并且加强财务灵活度，同时有助于降低外汇波动。

熊猫债券近年发行额激增

Bondsupermart债券研究部高级分析员黄田昭整理的彭博社数据显示，熊猫债券日益受市场欢迎，去年发行额较往年激增，从2021年和2022年每年约7500万人民币至8000万人民币，以及2019年至2020年每年约5000多万人民币，激增至去年超过1300亿人民币。今年迄今市场已发行总值接近400亿人民币的熊猫债券。

以凯德投资发行的熊猫债券为例，黄田昭说，这批债券筹集的资金将用于集团在中国的房地产，当地的债务和现金流都以人民币计价，发行熊猫债券因此比较匹配。

他说：“公司可能认为，人民币汇率目前具有吸引力，因此选择在筹资价格还算合理的时候，进入债券市场。”

最近发行熊猫债券的机构，还包括亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank，简称AIIB）在3月7日发行总值30亿人民币的熊猫债券，为期三年。

辉立证券研究固定收益投资分析师孙金发指出，如果发行熊猫债券的公司在中国市场有业务，它们将能够以这个方式进行人民币对冲。此外，这也让中国境外的机构有机会进军中国投资市场。

其他名称可爱的债券

在中国发行的外国债券取名为“熊猫债券”，给相对严肃的金融市场增添逗趣。除了这以外，市场还有其他名称可爱的债券，如“点心债券”（主要在香港发行并以人民币计价的债券）、“武士债券”（外国公司在日本市场发行以日元计价的债券），以及“袋鼠债券”（外国公司在澳大利亚市场发行以澳币计价的债券）。