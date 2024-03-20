新元兑日元汇率创新高 本地日元兑换量激增

日本结束17年来的负利率后，日元意外走弱。新元兑日元汇率星期三（3月20日）一度涨至1新元兑112.877日元，创历史新高。

在赴日旅行热情高涨和日元走软的影响下，本地日元兑换需求大增，料在短期内持续。分析师预计，日元今年晚些时候会反弹，但可能要等到6月美联储降息之后。

业者：日元交易量激增至少三倍

本地多元货币电子钱包业者YouTrip首席运营官林敬康告诉《联合早报》，YouTrip应用内的日元交易量星期二（19日）激增了三倍，也比2月14日上一轮日元贬值时增加了33%。

另一家多元货币电子钱包业者Revolut的发言人也透露，日元交易量在星期二增加三倍以上。

钱币兑换商VS Money Changer董事塔杰丁（Tajdeen Vanchilabbai）受访时说，新加坡客户对日元的需求近来不断上升，他正在准备更多的日元库存来应对。

过去一年，新元兑日元汇率上涨近15%，推动了新加坡人赴日消费。Revolut发言人说，今年2月，通过Revolut进行的日元交易量比去年同期增加了50%。

林敬康预计，中短期内，本地的日元兑换需求将持续强劲。“由于日本是受欢迎的旅行目的地，很多新加坡人会趁低兑换日元，等到以后旅行时再消费。”

另外，塔杰丁观察到，除了旅游消费外，也有不少人囤积日元用于投资。“他们想要在低点买入，等日元反弹后再从中套利。”

经济师：新元较坚挺 受美元走强影响小兑日元就更强劲

星期二日本央行宣布结束负利率，将基准利率从负0.1%上调到零至0.1%，并取消收益率曲线控制（YCC）政策。不过，央行官员称仍将保持宽松的货币政策，随后日元大跌。

大华银行首席经济师全德健受访时指出，由于日本央行不会激进加息，紧缩政策之路很漫长，再加上美联储降息时间晚于市场早前的预期，两相对比，导致日元走弱。而新元一向比较坚挺，受美元走强的影响较小，因此兑日元就更为强劲。

美元兑日元星期三一度涨至1美元兑151.58日元，达到四个月来的高点。

美联储3月议息会议结果将在星期三晚些时候出炉，分析师普遍认为利率决议没有悬念，不过会议做出的经济预测将成为焦点。

全德健说，如果美联储在6月降息，而日本央行实行紧缩政策，日元将会回弹。届时，日元兑新元也会走强。

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄指出，随着美联储宽松周期临近，被低估和超卖的日元将得到缓解。