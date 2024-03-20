黄一宗去年薪酬1593万元 或成薪酬最高本地挂牌公司总裁

大华银行（UOB）副主席兼总裁黄一宗2023年薪酬增12％至1593万元，有望成为2023年薪酬最高的本地挂牌公司总裁。

根据大华银行星期三（3月20日）闭市后发布的年报，黄一宗2023年的薪酬当中，1469万元为花红，较2022年增加13％，薪金则保持在120万元。黄一宗2023年的60％可变动薪酬属于递延性质，而递延可变动薪酬中，40％将为现金，其余60％是与股票挂钩的单位。

大华银行集团去年全年核心净利首次突破60亿元，增长26％至61亿元，创历来新高。

反观去年的“打工皇帝”——星展集团控股（DBS Group Holdings）总裁高博德（Piyush Gupta），他在2023财年的薪酬为1123万元，比2022年减少27％。高博德曾多次荣登新加坡“打工皇帝”榜首，在2022年薪酬高达1538万元，蝉联本地“打工皇帝”和薪酬最高的本地挂牌公司总裁。

去年，星展银行发生一连串数码服务中断事故，银行在今年2月7日发布最新业绩时，宣布削减总裁和其他集团管理委员会的可变动薪酬，让他们为这些事故负起责任。

减薪行动使高博德的2023年薪酬，显著比黄一宗少。

黄一宗在2022年以1424万元的薪酬排名第二；丰益国际 （Wilmar Intl）主席兼总裁郭孔丰排名第三，薪酬1325万元。此外，华侨银行（OCBC）集团行政总裁黄碧娟2022年的薪酬达1120万元。

郭孔丰和黄碧娟2023年的薪酬还未公布，丰益国际和华侨银行去年的年报是在3月最后一个星期发布。若单看“打工皇帝”，随着高博德薪酬的大减，2023年最有望夺冠的是黄碧娟。黄一宗和郭孔丰既是总裁也是银行和公司的大股东。

在冠病疫情暴发的第一年，黄一宗的薪酬在2020年减少9％至981万元，但在本地银行中，他依然是薪酬最高的总裁。

高博德的薪酬在2020年减少24.3％至918万元；在2020年仍担任华侨银行执行总裁的钱乃骥，薪酬则减少22％至863万元。钱乃骥在2021年4月退休。