市场聚焦美国货币政策决定 海指涨0.12％

市场聚焦于美国央行的货币政策决定，投资者谨慎交易，亚太股市星期三（3月20日）涨跌不一，新加坡海峡时报指数闭市报3177.48点，上涨3.93点或0.12％。

区域股市方面，上海、香港和首尔分别上涨0.55%、0.08%和1.28%。吉隆坡和台湾则分别下跌0.59%和0.37%。日本股市适逢春分休市。

老虎证券市场策略师黄佳仁接受《联合早报》访问时说：“亚洲股市星期三大致持平，因为投资者在等待美国联邦公开市场委员会（FOMC）的货币政策决定。”

分析：美国股市强劲与房地产股价回调 推动海指上涨

他指出，海指上涨的部分原因是隔夜美国股市的表现强劲，以及房地产板块（包括房地产投资信托）的股价回调。韩国股市则在人工智能热潮的带动下呈上升势头。

黄佳仁说，海指的前景与美国联邦公开市场委员会对利率的立场密切相关。短期而言，市场预期3月21日凌晨时，美联储的点阵图（dot plot）会转为鹰派。因此，“利率会较长时间保持在更高水平”的立场可能会影响海指的表现。点阵图记录了美联储官员对利率的展望。

他说：“美国预期在今年6月份的联邦公开市场委员会会议上降息。这表明海指可能会在今年下半年呈更广泛的涨势。”

新加坡交易所市场战略师霍维（Geoff Howie）预测，海指这个星期下来的支撑位是3150点，阻力水平为3200点。海指今年来仅六次收高于3200点。

本地股市整体交易量20亿6000万股，交易总值8亿7648万元。上升股265只，下跌股238只。

海指30只成份股涨跌互见，领涨的DFI零售集团上升3.37%至2.15美元；其次是胜科工业（Sembcorp Industries），上涨2.54%至5.24元。

领跌的怡和合发（Jardine C&C）下跌1.4%至24.03元。怡和控股（Jardine Matheson）也跌1.3%至38.75美元。

辉立资本管理（Phillip Capital Management）与汇添富基金管理（China Universal Asset Management）合作推出创新挂牌基金（ETF）。这只ETF名为Phillip-China Universal MSCI China A 50 Connect ETF，在3月4日至14日首次发行期间获得投资者的热烈响应，吸引了6900万元资金。

个股消息方面，私人脐带血库公司康盛人生集团（Cordlife）延长暂停交易，以准备及敲定文告。集团上星期四（14日）申请暂停交易，星期三中午发文告宣布延长暂停交易，但没有具体说明暂停交易会延长至什么时候。

优联燃气（Union Gas）与香港充电方案供应商Deltrix签署谅解备忘录后，表示有意扩大燃料产品组合，纳入电动车充电方案业务。

目前，集团在公司总部运营的电动车充电桩能为四辆车充电，集团表示计划未来两年在这里逐步增设充电桩，以便能为额外12辆车充电。集团也打算在旧道德路（Old Toh Tuck Road）50号的Cnergy加油站安装充电桩。优联燃气收报0.375元，无起落。