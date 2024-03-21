经济美味锁味蕾 按步发展展翅飞

在繁华的都市街头，每一家餐厅都承载着一份独特的故事，每一位业者也在用心创造美味，用情经营生意，用行动书写着中小企业的传奇。本系列访问的三家本地餐厅业者，分享了他们如何用美食和服务打动顾客，用创新和努力实现梦想。

念书不是他的那杯茶，从小就喜欢打工赚钱接触“社会大学”。虽然在不同领域打过工，但他还是钟情于饮食业，因此在19年前开创了人生第一档正式生意。他就是Astons的创始人兼总裁孙文标。

当记者问到Astons是否是他的英文名Aston Soon的组合时，他说，其实当时取名的寓意是要有很多家Aston。的确，目前公司在本地有约40家店铺，还有八家在海外，包括马来西亚、菲律宾和缅甸。

2005年靠祖母及三名友人资助 在东海岸路开设西餐档

52岁的孙文标初尝贩售滋味是七岁那年，他将母亲制作的糕点拿到路边售卖，由于是无牌经营，他必须“跑地牛” （回避稽查员）。他说：“如今回想起来，对一个小孩来说那是紧张刺激的，就如猫捉老鼠。”

在正式进入餐馆工作之前，孙文标还做过无数的工作，沿家挨户兜售圣诞卡、在咖啡店的小贩摊工作、当高尔夫球场的球童和包装工人等。他说，工作让他忘我，越做越起劲，也从中学习到一些做生意应有的态度。

“当高尔夫球童时，我学会服务态度是非常重要的，因为唯有为客户提供很好的服务，我才会获得更多的小费，如果连最基本的都做不到，那就一分钱的小费都拿不到。”

2005年，孙文标拿着祖母留给他的资本，加上三名好兄弟二话不说，各掏出1万块钱资助他在东海岸路的一个咖啡店开始了他的西餐档。他说，除了金钱资本以外，他也感谢太太的家人和朋友给予他创业初期的无形资本，出力协助他解决人手问题。

孙文标说，厢房命名“好兄弟”是要感谢三名当年助他创业的好朋友，这也成为他们每周五聚首的地方之一。（陈心媛摄）

“一开始，我是想要在学校的食堂做生意，因为当时太太怀着第一个孩子，我若在学校卖餐食，以后就可以在学校假期与孩子一起放假。也不知道是幸运或是不幸运，这个计划没有落实，我也就在咖啡店开启了西餐生意。”

当初开业时，孙文标说他的胃口并不大，只希望有稳定的生活又可以从事自己有激情的事业，更重要的是他可以更好地控制自己的时间，能有更多时间陪伴家人，尤其是第一个孩子即将诞生。

“大女儿在我开业两个月后出世，但由于才刚开始做生意，我一天工作近20个小时，错过了女儿头两年的成长，真的是事与愿违。”

孙文标凭一颗想要把东西煮好、呈现好、让客人能享受美食的初心创业，虽然到咖啡店用餐的客人并没有太多期待，他仍希望满足他们的不同需求，让他们的生活更丰富多彩。（陈心媛摄）

孙文标透露说，Astons现在所提供的菜单和配菜基本上是咖啡店时的90%。当被问及为何在还没能力聘请帮手之前如此辛苦时，他解释说并非是为了自己，而是为了确保顾客满意。

“我希望来咖啡店用餐的人能享受我所提供的美食。虽然客人来到咖啡店用餐可能并没有过多期待，但我就是要满足他们的不同需求。如果我无法品尝到我想要的食物，整天都会感到不快，我相信有很多人和我有同样的感受，因此我希望让他们的生活更丰富多彩。”

凭着对食物质量的执着招徕顾客，孙文标很快就培养了足够的顾客群，支持他从咖啡店搬迁到隔壁的一个店铺单位营业。由于对环境熟悉，又能给客户提供更舒适的用餐环境，单位一空出来他便马上租下。

10个月后，隔壁单位的老板见孙文标的店门口老是有很长的人龙，于是建议他也租下店铺扩充营业。那时，他也比较有能力増聘人手，生意因此越做越大。

孙文标说：“做了19年的生意，我发现很多人的着眼点是数字（利润），是没错，应该要算清风险，但我的教育程度不高，因此只凭一颗想要把东西煮好、呈现好、让客人能享受美食的心。到今天，我还是秉持着过简单生活的理念、要有健康和快乐，这是金钱买不到的。”

如今，当他要扩大餐厅种类或菜色的时候，决策点都很简单，就是他自己爱吃的美食、他品尝过的好吃的食物、又或者他常光顾的业者后继无人而消失的料理。

目前，公司除了Astons以外，西餐品牌还包括The Ranch和Andes、炸鸡店CHIC.A.BOO、日本料理BIZEN、AJI ICHI和新马菜色餐馆东宝。由于孙文标的日本伙伴很喜欢东宝的食物，因此决定把品牌带到日本大阪，今年7月开业。

在圣诺哥买地盖工厂 设中央厨房及培训中心

为了不断发展和扩充事业，孙文标在圣诺哥买下一块地，盖了一栋五层楼的工厂。其中四层是为了业务多样化而设，工厂同时也设有餐馆的中央厨房，里面还有一个培训中心。

“我们买地建工厂是为了进军包装即食（ready-to-eat）和即可烹煮（ready-to-cook）产品市场，我打算从小做起，再看将来如何扩大工厂的规模，在执照允许范围内提供附加值产品。我们也把目标放在取得更高认证规格上，除了ISO 22000，还有FSSC 22000，这么一来就能在全球，而不仅仅是在新加坡做生意。”

三之三