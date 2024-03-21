通过预测分析和计算生物学 助医疗业者实现个性化预防治疗

公司基本信息

公司名称：Mesh Bio

创立时间：2018年

主要业务领域：精深科技

最新融资情况：2024年1月宣布通过A轮融资筹集350万美元（约468万新元），至今共筹集530万美元。投资者包括风险创投公司East Ventures、风险投资基金Elev8，以及新加坡企业发展局旗下的投资公司SEEDS Capital等。

“我们希望善用数据，通过预测分析和计算生物学，建立可行的临床方案，帮助医疗保健机构更好地了解患者，实现个性化预防治疗。”

本地精深科技公司Mesh Bio联合创始人兼首席执行官吴恩慈接受《联合早报》访问时，畅谈公司愿景。这家公司是吴恩慈与另一名联合创始人巴塔戈夫（Arsen Batagov）的合作结晶，融合了两人职业生涯中的丰富经验和个人动力。

两人在伦敦念研究生时是同学，毕业后，踏上了不同的职业道路。吴恩慈大部分职业生涯在诊断实验室度过，开发诊断机器和测试；巴塔戈夫则加入新加坡科技研究局（A*STAR）从事研究工作，之后加入东南亚首家生物信息学公司。

当时，两人已是近15年的朋友，吴恩慈在他职业生涯中看到机器生成的大量实验室数据，他在与巴塔戈夫叙旧时萌生了一个想法——是否能善用巴塔戈夫在软件方面建立和累积的经验，并结合自己在临床实验室的经验，将这些数据转化为可供医生参考的见解和建议？

在踏上创业之路前，吴恩慈大部分职业生涯在诊断实验室度过，开发诊断机器和测试。（陈心媛摄）

开发软件平台 评估患者当前健康并向医生提供建议

两人就此展开创业之路，一开始，吴恩慈花了几个月的时间与医疗保健领域的人交谈，了解他们的需求、挑战，以及如何为慢性疾病患者提供护理等。

首个挑战因此是了解市场，从不同的对话中提炼见解，完善产品的设计。在建立产品的过程中，下一个挑战是，考虑如何服务更广泛的社群，而这意味着建立信任，因为当时Mesh Bio才刚起步，几乎没有业绩记录（track record）。

Mesh Bio开发了软件平台DARA®，其分析引擎能够评估患者当前的健康状况，并向医生提供建议，有助于减少医生准备报告所需的时间。

第二个产品围绕着慢性疾病，公司与陈笃生医院和新加坡中央医院密切合作，研发世界首个数字孪生（Digital Twin）HealthVector® Diabetes，它可以提前三年预测哪个糖尿病患者将患上慢性肾病。公司希望，能尽早发现高危人群，让医生为他们提供个性化的全方位护理，从而避免灾难性后果。

冠病疫情暴发前，公司开始与一些医疗保健机构合作，并从中获得一些反馈，其中包括一些可改进的方面。疫情期间，所有健康检查服务暂停，公司利用这段时间改善产品，以实现产品市场契合度（product-market fit）。

吴恩慈说：“疫情让我们看到科技在改善工作流程，以及为患者提供护理扮演的关键角色。人口方面，国人开始更关注自己的健康，我们看到更多人接受健康体检，主动寻求预防性医疗保健服务。”

在马印等国开展业务 为区域慢性疾病患者提供服务

目前，Mesh Bio已在区域几个国家开展业务，包括印度尼西亚和马来西亚等。公司从本土市场新加坡开始，但意识到新加坡是个小市场，马国和印尼等市场的慢性疾病负担也很沉重，因此致力于为区域慢性疾病患者提供服务。

对吴恩慈来说，印尼这个市场也有个人意义，他的母亲是印尼华人，在成长的过程中，每逢学校假期都会回返印尼。因此，这不仅是个重要的市场，要服务很多患者，吴恩慈也希望能回馈这个社会。

Mesh Bio通过新加坡企业发展局的全球创新联盟（Global Innovation Alliance，简称GIA）计划，与印尼的医疗保健机构交流、了解当地的创投社群，如何看待来自新加坡的精深科技起步公司，以及如何在新市场创造价值等。

展望未来，Mesh Bio将专注于将已在我国获得广泛采纳的方案推广至区域，以及为围绕慢性疾病管理的新方案建立动力，为社会带来积极影响，并改善老龄化人口的健康寿命。