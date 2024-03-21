溢出效应带动交易 多个邻里店屋求售

在市区店屋价格上涨的推动下，溢出效应带动邻里店屋交易，多个单位推出市场求售。

第一太平戴维斯新加坡投资销售和资本市场总监林慧兴说，近年来，在市区店屋量价齐升的带动下，投资者将目光转向价格还未大幅上涨的邻里店屋，以寻求长期资本增值机会。

位于实龙岗花园大道（Serangoon Garden Way）79和79A的两层非保留商业店屋日前推出市场出售 ，要价1050万元。

店屋为999年地契，占地面积约1503平方英尺，总楼面面积约2422平方英尺，门口和附近有露天停车场。目前店屋全部出租。根据市区重建局2019年的整体规划，店屋被划为商业用途，容积率为1.4。

林慧兴指出，受益于预购组屋（BTO）推出以及地铁站开通等地区重建和改造计划，惹兰勿刹（Jalan Besar）、实龙岗花园和如切（Joo Chiat）等地区受到买家关注。其中，全部商业用途的店屋因不受额外买方印花税（ABSD）影响而较受青睐。此类型资产更容易转售，有助于提高买家资金流动性。

此外世邦魏理仕（CBRE）日前发布文告，以1950万元的要价求售三个地点的八个邻里组屋店屋。

根据文告，其中两个单位位于培英街（Bain Street）百胜楼（Bras Basah Complex）的一楼和二楼，面积分别约为1798平方英尺和2777平方英尺。

另一组是位于阿裕尼2道大牌119号的三个联排店屋，总楼面面积为4897平方英尺。其中，一楼商用面积约2174平方英尺，二楼居住空间约2723平方英尺。

第三组邻里店屋位于乔治王道（King George’s Avenue）803号。其中，两个一楼单位相连，面积约为1816平方英尺，二楼的一个单位面积为958平方英尺。

世邦魏理仕新加坡资本市场副总监严耀祥说，组屋店屋大都位于客流量较大的社区，可为投资者带来稳定的租金收入。但要注意，有可居住空间的店屋须支付住宅成份的ABSD。