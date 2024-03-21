我国连续16年获评为全球最佳经商环境 未来五年料蝉联

新加坡连续16年在英国经济学人智库（EIU）的经商环境排行榜中名列榜首，未来五年有望继续是全球经商环境最佳的国家之一。

根据英国《经济学人》智库星期四（3月21日）发布的最新经商环境排名（business environment rankings），新加坡、丹麦和美国凭借稳定的政治环境和经济表现，在82个国家和地区中脱颖而出，成为全球经商环境最佳的前三大国家，并有望在未来五年继续保持这一领先优势。

全球最佳经商环境的前10名中还包括西欧的几个经济体，以及加拿大、香港地区和新西兰。

经济学人智库指出，这些发达经济体长期在这项排名中占据高位，因此往往是安全的投资目的地。不过，其总体和人均国内生产总值（GDP）增长率都可能相当稳定和缓慢。

希腊、阿根廷和印度经商环境将最快改善

与过去五年相比，希腊、阿根廷和印度在接下来五年中将是经商环境改善最快的三个国家。这可能会使到人均实际国内生产总值、投资支出和外国直接投资的增加。

经济学人智库指出，希腊的改善主要归功于该国的亲商政府，实施了改革、减税和增强企业信心的举措。阿根廷得分的大幅提高则得益于总统米莱（Javier Milei）将推出的自由市场改革举措，如促进私营企业发展和吸引外国投资。印度年轻的人口结构保证了强劲的需求和良好的劳动力供应，预计在2024年到2028年间，该国经济会快速增长，制造业的外国直接投资将激增，因为企业寻求将供应链从中国转移出去。

委内瑞拉的经商环境虽然也将在未来五年中有所改善，但仍将在全球最佳经商环境排名中垫底。

另外，在亚细安国家中，泰国的排名位于第39位。该国在2021年到2022年的营商环境表现有显著改善，2022年到2023年的实际人均国内生产总值增长加速。泰国是亚细安国家中最早为投资电动汽车和绿色产业提供特别激励措施的国家之一。与此同时，许多基础设施项目正在进行中。随着投资者寻求从中国转向印度和亚细安，泰国将受益于“中国+1”趋势，并通过优惠政策鼓励这种趋势。

经商环境排名为一项前瞻性的商业调查，旨在评估各个国家接下来五年的商业环境吸引力，评估标准涵盖了政治和宏观经济环境、对外来投资的政策、税务、劳动力市场和基础设施等方面。