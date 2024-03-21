无招牌海鲜控股股东脱售全部股权 主席林荣森辞任

无招牌海鲜（No Signboard）的控股股东Gugong私人有限公司和执行主席林荣森，以50万元脱售在公司的所有55%股权（2亿5440万股）。

公司星期三（3月20日）深夜在新交所披露这一消息。买入股权的三名投资者与无招牌现有的主要股东和董事无关联，他们在中国有业务，并且互相之间无关联，没有权力提名董事会成员。

同时，公司宣布，林荣森以追求个人兴趣为由，已辞去执行主席的职务，也不再担任子公司的董事职务。

无招牌海鲜星期四（3月21日）晚上另外宣布，公司星期四已与林荣森、GuGong和Mattar Road No Signboard Seafood Restaurant（下称MRNSSR）达成和解协议。

根据和解协议，林荣森、GuGong和MRNSSR将解除对公司和董事会所有成员的所有索赔和要求，公司则将解除对林荣森、GuGong和MRNSSR的所有索赔和要求。

此外，公司将以1万元的售价，把“No Signboard”商标转让给GuGong。

无招牌海鲜第三代传人 林荣森完全退出公司

无招牌海鲜从小贩起家，林荣森是第三代传人。此次辞任意味着他完全退出了公司。

这一宣布距公司恢复交易仅五天时间。无招牌海鲜2017年12月在凯利板上市，2020年至2021年受疫情影响，连续两个财年亏损，2022年1月起停牌。

2021年底开始，无招牌大规模关店。2021年11月和2022年3月，在怡丰城（VivoCity）和滨海艺术中心（Esplanade）的海鲜门店相继关闭。2022年2月，公司旗下的韩式快餐店Mom’s Touch关闭，3月啤酒子公司Danish Breweries被债权人自愿清盘。

2022年5月，无招牌获得第三方投资公司“白武士”Gazelle Ventures的500万元注资，当时曾发公告称将运用这笔资金，重振业务并恢复股票交易。

然而，无招牌随后便深陷法律纠纷。2022年7月，执行主席兼总裁林荣森涉嫌在2018年至2019年三次操纵和抬高自家公司股价，被控上法庭。2023年8月本地爆出28亿元特大洗钱案，涉案人之一苏海金曾在无招牌担任非执行董事。

截至2023年9月30日的财年，无招牌全年亏损173万元，较上一年的450万元有所收窄。财年营收下降47.1%至288万元。

截至2023年9月30日，无招牌流动资产为435万元，流动负债为1214万元。

今年2月，无招牌宣布以120万元收购餐饮公司Dining Haus的60%股份。

无招牌目前经营两家餐饮门店

无招牌控股公司目前经营两家餐饮门店：位于乌节门（Orchard Gateway）的小肥羊，和义顺纳福城（Northpoint City）的无招牌生煎。另外，根据公司网站，位于芽笼的无招牌海鲜还继续接受预定。

无招牌海鲜控股公司执行董事兼临时首席执行官林德严在3月13日的股东对话会上透露，公司将进一步筹集资金以便扩展业务，包括到海外发展业务，使无招牌海鲜不只是一个本地品牌。林德严也是Gazelle Ventures的大股东及前首席执行官。

3月15日，无招牌满足新交所复牌条件，在停牌两年多后恢复交易。复牌后股价暴跌，星期四（21日）闭市报0.016元，比停牌前缩水48%。