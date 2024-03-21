康盛人生集团股东争权 要求召开特大罢免现任董事

一波未平一波又起，私人脐带血库公司康盛人生集团（Cordlife）陷入股东争权纠纷，两名主要股东个别发出正式要求文件（requisition），要求召开特别股东大会及罢免公司现任董事。

目前暂停交易的康盛星期四（3月21日）早盘发文告披露，第二大股东——南京新街口百货商店在上星期四（14日）发出正式要求文件， 要求公司召开特大，针对七项动议及一项特别动议进行表决，内容包括罢免代主席何俊豪医生、杨辉中（音译Yeo Hwee Tiong）、张达彦（音译，Cheong Tuck Yan）及黄伟良（音译，Joseph Wong Wai Leung）这四名公司现任董事，并委任徐天宏医生、张同凯医生（音译Dr Teo Tong Kooi）及蔡勇（音译Cai Yong）三人成为公司董事。

大股东香港嘉祥集团（TransGlobal Group）则在星期一（18日）发出另一份正式要求文件，要求公司召开特大及针对三项动议及一项特别动议进行表决，反对南京新百所提出上述动议，并要求罢免翟凌云及陈泫笠这两名公司现任董事，翟凌云本身担任南京新百董事长。

两份正式要求文件都声明，如果特别股东大会无法在年度股东大会前召开，将作为特别通知（special notice），要求公司董事传阅动议内容及在年度股东大会上进行表决。

康盛将就两份正式要求文件寻求法律意见，并继续延长暂停交易，以准备及敲定文告。

康盛去年下半年爆出的脐带血储存出问题事件，最终导致公司去年被卫生部下令暂停营运六个月，停运令从去年12月15日开始生效。公司上星期四（14日）宣布暂停交易。

根据新加坡交易所数据，嘉祥集团和南京新百目前分别持有康盛约26.7%和19.4%股权。

嘉祥集团由姚志胜控制，他是亲北京的中国和平统一促进会香港总会会长。2021年11月，姚志胜与吕艳霜联手以3720万元买下康盛27.99%股权，每股价格0.52元。

南京新百的母公司为南京前首富袁亚非控制的三胞集团，集团正进行债务重组。2016年7月，袁亚非通过南京新百以8662万元买下康盛20%股权，每股价格高达1.67元。