翱兰集团再与LDC交锋 拟1亿多元收购澳洲棉花加工公司

翱兰集团通过子公司翱兰农业，提议以1亿2200万澳元（约1亿零802万新元）收购Namoi棉花（Namoi Cotton，简称Namoi）全部股份。Namoi是澳大利亚最大的棉花加工企业，在澳洲证券交易所上市。

集团星期四（3月21日）开盘前宣布这个消息。翱兰农业希望通过此次收购加强和扩展在澳洲的棉花贸易及加工能力。自2007年以来，翱兰农业已持有昆士兰棉花控股（Queensland Cotton Holdings），这是家历史悠久的澳洲棉花加工商和出口商。

文告指出，收购Namoi的资产将使翱兰农业的运营更为丰富，业务的地理和气候方面更多元化。翱兰集团认为，此举将为Namoi带来显著的好处，如获得翱兰农业的全球专业知识，推动业务增长，同时加强对澳大利亚棉花农民和社区的支持，并支持更可持续的棉花种植方法。

此前，Namoi已于2024年1月19日宣布与跨国企业路易达孚亚洲私人有限公司（Louis Dreyfus Company Asia, 简称“LDC”）签订协议，LDC计划以每股0.51澳元的价格收购其未持有的83%Namoi股份。LDC是全球四大粮商之一。

这并非翱兰集团首次与LDC竞争。早在2007年，翱兰集团与LDC就曾争夺昆士兰棉花控股的控制权，最终翱兰集团胜出。LDC甚至还在2010年考虑与翱兰集团合并，但最终未能实现。

对于此次交易，翱兰集团表示，其提出的报价优于LDC的条件。

Namoi最大股东：翱兰收购提案更佳

Namoi的最大股东Samuel Terry资产管理有限公司（STAM）已表示，翱兰的潜在收购提案优于LDC的方案。STAM持有Namoi的22.37%投票权，打算投票支持翱兰的收购提案。

翱兰计划收购Namoi有两种可能的方式。

第一种是通过协议安排（scheme of arrangement），翱兰农业将以每股0.59澳元的价格收购Namoi股份，总价约为1亿2200万澳元。

此外，翱兰还提出市场外收购的替代方案，以每股0.57澳元的价格收购Namoi股份，总价约为1亿1800万澳元（1亿零448万新元）。

协议安排须获得75%的股东同意和法院批准，万一协议安排未能成功，场外收购是备用计划。更加灵活的场外收购只须获得50.1%的股东同意即可进行。

翱兰集团计划通过现有的现金储备和外部债务融资来支付收购款项。此交易预计不会对集团2024财年的合并净有形资产或每股盈利产生重大影响。

翱兰星期四上涨3%，报1.02元。