美国维持利率提振投资情绪 海指上扬1.35％

美国联邦储备局维持利率政策不变，提振投资者的情绪，亚太股市星期四（3月21日）普遍上升，新加坡海峡时报指数闭市报3220.37点，上扬42.89点或1.35％。

本地股市整体交易量15亿9000万股，交易总值14亿7000万元。上升股390只，下跌股202只。

区域股市方面，东京、香港、首尔、吉隆坡和台湾分别上涨2.03%、1.93%、2.41%、0.37%和2.1%。

海指30只成份股多数上涨，领涨的丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）上升5.74%至1.29元。丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）也上升4.26%至1.47元。

领跌的怡和控股（Jardine Matheson）下跌3.28%至37.48美元。跌幅第二大的是香港置地（Hongkong Land），下跌2.49%至3.13美元。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说，继隔夜美国股市上升后，海指也大幅上涨。其中，房地产投资信托和发展商等对利率敏感的板块跑赢大盘，三只银行股的股价也上涨。

他说：“由于今年1月和2月的通货膨胀数据高于预期，一些市场人士认为美联储可能会采取更鹰派的立场。但在美联储主席鲍威尔召开新闻发布会之后，市场似乎认为当局在6月份会议上降息的可能性略有增加。”

从技术分析来看，连续三个星期上涨后，海指正逼近3250点附近的主要阻力位。范军指出，海指目前高于主要的20天、50天和200天移动平均线，呈看涨趋势。接下来，海指近期的技术支撑位在200天均线，也就是3180点水平附近，阻力水平在之前的3250点高位附近。

多个央行维持货币政策

除了美联储，多个央行也维持货币政策不变。香港金管局将基本利率维持在5.75%。

英国央行也按兵不动，把基准利率维持在5.25%，符合市场普遍预期。摩根大通私人银行全球市场策略师兰登（Matthew Landon）说，这次九名货币政策委员会成员中没有一人选择加息，上次则有两名成员选择加息，市场视这为鸽派立场。

获马来亚银行评级“买入” 马可波罗海业一度涨6.8%

个股消息方面，马可波罗海业（Marco Polo Marine）宣布，它的台湾子公司PKR Offshore已与西门子歌美飒（Siemens Gamesa）签订亚太区船员转运船（Crew Transfer Vessel）框架协议。这项协议于今年至2026年生效，并可选择延长至2030年，旨在支持西门子歌美飒在台湾和韩国的海上风力发电项目。

另外，马可波罗海业获得马来亚银行研究给予“买入”评级和0.088元的目标价后，该股股价一度飙升6.8%。

马来亚银行研究指出，由于租船费每年增幅仍介于5%至15%水平，加上2024财年和2025财年的船舶利用率可能维持在80%以上的高位，公司2024财年和2025财年盈利预计分别增长30%和29%。公司的新调试服务运营船（CSOV）预期在今年10月前投运，预计可为2025财年盈利增长贡献约20%。

马可波罗海业星期四闭市报0.062元，上涨5.09%，共有3731万7600股易手。