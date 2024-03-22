披露与管理自然相关风险 企业可避免财务损失

美国电动车制造商特斯拉（Tesla）今年初计划扩建在德国的汽车工厂，却受到当地环保组织的抗议。他们谴责特斯拉砍伐树林以扩建工厂，同时也担心附近水源会被工厂废水污染。

当地极左组织甚至放火焚烧工厂附近的一座输电塔，导致工厂断电，被迫暂停运作。

这起事件显示，企业若没有注意与大自然有关的风险，内部运作可能受到影响而蒙受财务损失。这些风险可能存在于企业的流动资金、资产负债表、投资和信贷组合中，若企业能清楚地面对这些风险，并采取相应措施，就能把风险降到最低。

自然相关财务披露工作组（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，简称TNFD）在今年初推出的披露框架，就能帮助企业评估所面对的自然相关风险。

根据自然相关财务披露工作组的定义，TNFD框架是一项由市场主导的全球性倡议，目标是制定并提供一个风险管理和披露框架，供各类组织报告并应对与自然相关的财务风险。这有助于全球资金流把原本对自然不利的结果，转为有利的结果。

TNFD框架主要分为四大内容

这个可供全球范围内各种规模的企业和金融机构使用的框架，主要分为治理、战略、风险管理和指标与目标四大内容。

在治理方面，企业应该披露与自然相关的风险和机遇的治理措施。比方说，描述董事会对自然相关风险和机遇的监督，或管理层在评估和管理的作用。

此外，披露与自然相关的风险和机遇对公司业务、战略和财务规划的实际和潜在影响。例如，描述组织识别的短期、中期和长期与自然相关的风险和机遇。

企业要公布如何识别、评估和管理与自然相关的风险，以及进行评估和管理这类风险的指标和目标。

一些企业在进行这方面的披露时，并不清楚应该公开哪些资料，而且往往无法实现量化和追踪。对此，TNFD提出了一套LEAP（Locate, Evaluate, Assess, Prepare）评估流程。

这套流程有四个步骤。首先，定位企业与自然的连接接口；评价企业对自然的依赖和影响；评估企业的风险和机遇；准备响应与自然相关的风险和机遇并向投资者报告。

全球320家公司承诺依据TNFD框架 发布与自然相关财务信息报告

全球46个国家和地区的320家公司机构在较早前承诺，会根据TNFD框架发布与自然相关的财务信息报告。

其中包括五家新加坡公司：城市发展（CDL）、大华银行（UOB）、翱兰农业（Olam Agri）、翱兰食品原料（Olam Food Ingredients）和咨询公司Oceonomy。

TNFD框架其实与气候相关财务披露工作组（TCFD）框架类似，但TCFD主要是帮助企业识别与报告气候相关风险，不包括自然环境里的其他风险如生物多样性。

TNFD框架的范围较大，包含生物自然、水、土壤和空气，以及与自然其他方面相关的矿产消耗。

TCFD关注气候变化对组织机构的影响，但TNFD不但要反映自然对企业财务表现的影响，还要反映企业活动对自然造成的冲击。