输电塔被极左组织纵火 特斯拉德国厂宣布停产

（法兰克福／柏林综合电）电动车公司特斯拉宣布，位于德国柏林的超级工厂附近的输电塔，因遭极左组织纵火导致断电而暂停生产；这是特斯拉在欧洲的唯一一家制造厂。

星期二（3月5日）凌晨，特斯拉公司位于柏林东南部格伦海德市的工厂附近，有一座输电塔突然着火，导致工厂和周边村庄的供电被切断。

勃兰登堡州警方称，特斯拉工厂附近地区的一座输电塔发生火灾，他们正在调查纵火袭击的可能性。

同日，极左激进组织“火山集团”（Vulkangruppe）发公开信声称对纵火事件负责，并对特斯拉和首席执行官马斯克发起攻击，炮轰特斯拉的生产活动消耗地球资源，扬言要“彻底摧毁特斯拉超级工厂”。

特斯拉格伦海德超级工厂负责人蒂里格（Andre Thierig）说：“我们目前还不清楚何时能重新开始生产……（经济）损失预计将达到九位数以上。”

马斯克在X平台发文炮轰纵火行为“极其愚蠢”。他说：“这些人要么是地球上最愚蠢的生态恐怖分子，要么就是那些没有环保目的的人的傀儡……（袭击导致）电动汽车生产停止，而不是化石燃料汽车，这是极其愚蠢的！”

德国内政部长费瑟则谴责，这种袭击是“严重的刑事犯罪，没有任何理由可以用来辩解”。

3月5日，抗议者在特斯拉工厂附近的森林中扎营，抗议工厂的扩建计划，称这会影响当地的供水系统。（彭博社）

位于海德市的特斯拉超级工厂自两年前启动以来，就一直是环保抗议活动的焦点。近期，特斯拉还计划扩建工厂，以将产能增加一倍，使汽车年产量提高到100万辆，满足欧洲日益增长的电动车需求。

但扩建计划除了进一步推升环保人士对工厂可能影响当地供水的担忧，也引起了当地居民不满，并在2月的一次不具约束力的投票中反对扩建计划。