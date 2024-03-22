广州知识城未来三年拟拨1100万新元扶持新企入粤

中新广州知识城计划未来三年提供最高达6000多万元（人民币，下同，1119万新元）的专项资金，支持符合条件的新加坡企业通过知识城这一平台更好地进入粤港澳大湾区市场。

广州知识城是新中国家级双边合作项目，3月21日（星期四）在新加坡举行科技创新产业高质量合作专项政策推介会。

2023年6月，中新广州知识城管理委员会、新加坡企业发展局和知识城合资公司三方在广东-新加坡合作理事会第十三次会上签订《中新科技创新、产业发展高质量合作协议》（以下简称“专项政策”）。

根据推介会介绍，专项政策重点支持科技创新、数字经济、生物医药、金融服务、绿色发展等领域的新加坡企业进驻知识城，主要从优质企业落户和场地租赁、人才引进、科技成果转化、搭建科技创新合作平台、组织商务交流活动等方面提供奖励与补助。

吸引企业落地方面，计划每年给予进驻知识城并达到一定的实缴注册资本金额或发明专利数量的优质企业，最高可一次性获得80万元落户奖励，并为落户的优质企业提供最高100万元的租金补贴。

科技创新领域，符合条件的新加坡科创企业和机构最高可获80万元的研发奖励，同时支持中新科技创新合作平台建设，给予每个获选平台一次性最高500万元的建设经费补助。

人才引进方面，以创业带动就业为导向，给予企业引进人才补贴，同时优先为引进的人才分配人才住房公寓。

另外，设置高水平商务活动补贴，鼓励企业或机构在知识城举办国际性绿色产业和战略性新兴产业峰会、重大专题论坛等。

此次推介会旨在进一步擦亮知识城“新加坡企业来华投资首选地”品牌，将知识城打造成为中新全方位高质量前瞻性合作的典范，打开高质量发展的新篇章。新穗两地政府部门、新加坡科技创新型企业代表、新加坡商协会代表等100余人参加活动。

【本文素材由广州知识城提供】