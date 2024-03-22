康盛四现任董事和前首席执行官 在证券及期货法令下被捕

处于多事之秋的康盛人生集团（Cordlife），自去年底爆出脐带血储存温度过高事故后便一直面对不利消息冲击。刚在星期四（3月21日）披露陷入股东争权纠纷，星期五（22日）再发布五名现任与前任董事在证券及期货法令下被逮捕的消息。
康盛在星期五股市开盘前发公告说，五名现任和前任董事被捕并获保释在外，而现时不在新加坡的董事也接到通知，必须在4月2日亲临商业事务局（CAD）协助调查。
康盛的公告透露，公司在3月19日接到商业事务局和新加坡金融管理局（MAS）的通知，在证券与期货法令下必须提供某些文件和信息，协助商业事务局调查可能违反法令的罪行。文告也说，公司已经提供了列举在通知书内的所需文件。
公司星期五也接获董事的通知，他们已到商业事务局接受问话，并就有关脐带血储存温度不正常一事，可能违反了上市公司披露义务而被捕。
这五名现任和前任董事是代主席兼非独立非执行董事何俊豪医生、独立董事杨辉中（音译，Yeo Hwee Tiong）和张达彦（音译，Cheong Tuck Yan）、非独立及非执行董事周伟良（音译，Chow Wai Leong）和前首席执行官兼执行董事陈宝兰。目前他们都保释在外。
卫生部去年对康盛展开调查
此外，公司首席财务官达妮仪（音译，Thet Hnin Yi）也被要求协助调查，不过，到目前为止并没有被逮捕、保释或被提控任何罪行。
文告也披露，目前不在新加坡的董事必须在4月2日亲临商业事务局协助调查。他们是独立董事黄伟良（音译，Joseph Wong Wai Leung）、非独立非执行董事翟凌云、陈晓玲和姚明耀。
卫生部在去年7月接获一名公众投诉后展开调查，发现部分脐带血储存单位温度高过可接受限度。康盛去年12月初曾发公告披露，接获卫生部指示停止采集、检测、处理及储存任何新的脐带血和人体组织，也不能提供任何新类型的检测，最长为期六个月， 停运令12月15日生效。
公司去年12月10日答复新交所询问时说，卫生部官员8月的突击审查没有告知股东，当时是因为并未被告知违反了任何规则、条例或法律，只知道审查是因为收到公众的反馈。
康盛截至去年底的全年净利下跌24%至371万元，每股盈利减少24.1%至1.45分。集团下半年净利也同比大跌50.3％至149万元。
脐带血事件导致公司董事会大地震
脐带血事件也导致公司董事会大地震。今年2月底，公司宣布委任姚鹏辉为集团首席执行官，顶替退休的陈宝兰。何俊豪医生被委为代主席，取代辞任主席黄伟良。新董事会还未企稳，21日又传出两名主要股东各别发出正式要求文件（requisition），要求召开特别股东大会及罢免公司四名现任董事。
公司有鉴于现任董事会一直在监督和指导调查失误的工作，因此大多数董事认为，现有董事继续任职会比较符合公司利益。不过，翟凌云和陈晓玲则不认为被捕后获保释的董事适合继续留任董事，因此提出罢免。
另一大股东香港嘉祥集团（TransGlobal Group）则发出另一份正式要求文件，反对罢免现任董事动议，反而提出罢免翟与陈。翟是康盛第二大股东，南京新街口百货商店的董事长。
新任首席执行官：目前首要工作是纠正错误
上个月上任的新集团首席执行官姚鹏辉，22日闭市后写给股东的信中说，为了换回利益相关者的信心，公司会加强标准作业程序（SOP）和器材运作程序（EOP），包括寻求细胞治疗认证基金会（FACT）的专业指导和强化公司的架构和运作程序、采用更先进的数码实验室检测系统、强化防故障安全措施、为员工提供培训，以及增加有经验的技术人员。
姚鹏辉说，目前的首要工作是纠正错误，解决当前的问题。他也强调，目前的停运令和调查只涉及公司在本地的运作，不会对在新加坡以外的子公司造成影响。
康盛公司股票自本月14日起暂停交易，22日恢复交易后股价插水，从暂停交易前的0.225元，重挫11.56%， 闭市报0.199元。