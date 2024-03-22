康盛四现任董事和前首席执行官 在证券及期货法令下被捕

处于多事之秋的康盛人生集团（Cordlife），自去年底爆出脐带血储存温度过高事故后便一直面对不利消息冲击。刚在星期四（3月21日）披露陷入股东争权纠纷，星期五（22日）再发布五名现任与前任董事在证券及期货法令下被逮捕的消息。

康盛在星期五股市开盘前发公告说，五名现任和前任董事被捕并获保释在外，而现时不在新加坡的董事也接到通知，必须在4月2日亲临商业事务局（CAD）协助调查。

康盛的公告透露，公司在3月19日接到商业事务局和新加坡金融管理局（MAS）的通知，在证券与期货法令下必须提供某些文件和信息，协助商业事务局调查可能违反法令的罪行。文告也说，公司已经提供了列举在通知书内的所需文件。

公司星期五也接获董事的通知，他们已到商业事务局接受问话，并就有关脐带血储存温度不正常一事，可能违反了上市公司披露义务而被捕。

这五名现任和前任董事是代主席兼非独立非执行董事何俊豪医生、独立董事杨辉中（音译，Yeo Hwee Tiong）和张达彦（音译，Cheong Tuck Yan）、非独立及非执行董事周伟良（音译，Chow Wai Leong）和前首席执行官兼执行董事陈宝兰。目前他们都保释在外。

康盛人生现任代主席兼非独立非执行董事何俊豪医生目前也保释在外。（取自公司年报）

卫生部去年对康盛展开调查

此外，公司首席财务官达妮仪（音译，Thet Hnin Yi）也被要求协助调查，不过，到目前为止并没有被逮捕、保释或被提控任何罪行。

文告也披露，目前不在新加坡的董事必须在4月2日亲临商业事务局协助调查。他们是独立董事黄伟良（音译，Joseph Wong Wai Leung）、非独立非执行董事翟凌云、陈晓玲和姚明耀。

卫生部在去年7月接获一名公众投诉后展开调查，发现部分脐带血储存单位温度高过可接受限度。康盛去年12月初曾发公告披露，接获卫生部指示停止采集、检测、处理及储存任何新的脐带血和人体组织，也不能提供任何新类型的检测，最长为期六个月， 停运令12月15日生效。

公司去年12月10日答复新交所询问时说，卫生部官员8月的突击审查没有告知股东，当时是因为并未被告知违反了任何规则、条例或法律，只知道审查是因为收到公众的反馈。

康盛截至去年底的全年净利下跌24%至371万元，每股盈利减少24.1%至1.45分。集团下半年净利也同比大跌50.3％至149万元。

脐带血事件导致公司董事会大地震

脐带血事件也导致公司董事会大地震。今年2月底，公司宣布委任姚鹏辉为集团首席执行官，顶替退休的陈宝兰。何俊豪医生被委为代主席，取代辞任主席黄伟良。新董事会还未企稳，21日又传出两名主要股东各别发出正式要求文件（requisition），要求召开特别股东大会及罢免公司四名现任董事。

康盛人生非独立非执行董事翟凌云要求罢免四名现任董事。（取自公司年报）

公司有鉴于现任董事会一直在监督和指导调查失误的工作，因此大多数董事认为，现有董事继续任职会比较符合公司利益。不过，翟凌云和陈晓玲则不认为被捕后获保释的董事适合继续留任董事，因此提出罢免。

另一大股东香港嘉祥集团（TransGlobal Group）则发出另一份正式要求文件，反对罢免现任董事动议，反而提出罢免翟与陈。翟是康盛第二大股东，南京新街口百货商店的董事长。

新任首席执行官：目前首要工作是纠正错误

上个月上任的新集团首席执行官姚鹏辉，22日闭市后写给股东的信中说，为了换回利益相关者的信心，公司会加强标准作业程序（SOP）和器材运作程序（EOP），包括寻求细胞治疗认证基金会（FACT）的专业指导和强化公司的架构和运作程序、采用更先进的数码实验室检测系统、强化防故障安全措施、为员工提供培训，以及增加有经验的技术人员。

姚鹏辉说，目前的首要工作是纠正错误，解决当前的问题。他也强调，目前的停运令和调查只涉及公司在本地的运作，不会对在新加坡以外的子公司造成影响。

康盛公司股票自本月14日起暂停交易，22日恢复交易后股价插水，从暂停交易前的0.225元，重挫11.56%， 闭市报0.199元。