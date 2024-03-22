成本上升需求疲弱 港务集团去年净利和营收下跌

成本压力上升促使新加坡国际港务集团（PSA International）去年净利下跌6.3%至约15亿元，集团营收也因市场条件严峻和贸易需求疲软而减少11.2%至70亿9500万元。

新加坡国际港务集团星期五（3月22日）发布截至去年12月底的业绩。集团指出，整体净利下跌，部分原因是成本通胀和融资成本更高。在这一年，集团的融资成本大增41.8%。

港务集团去年扣税前盈利下跌7.7％至17亿9000万元。不过，它的资产负债表保持强健，在去年底时，总负债与股本比是0.46倍。

港务集团去年刷新纪录 共处理9480万个标准箱

另一方面，集团去年的集装箱处理量总计9480万个标准箱（TEU），比前年增加4.3％。

去年，港务集团在新加坡的集装箱码头，共处理了3880万个标准箱，比前年多出4.8％。集团在新加坡以外的集装箱码头，去年共处理了5600万个标准箱，也比前年增加3.9％。

新加坡国际港务集团主席傅赛（Peter Voser）在文告中指出，面对全球贸易不稳定局势，2023年是个过渡年。他说：“通胀、利率上升、劳动市场紧缩、地缘政治局势紧张，以及战争持续，拖累了全球经济复苏。港务集团面对一个具挑战和瞬息万变的商业环境，但我们继续展现韧性和毅力，与客户、伙伴和利益相关者一起在未知水域中航行。”

新加坡国际港务集团总裁王金榜认为，虽然许多发达国家集体推进经济复苏，但全球经济去年依旧充满波动性。尽管面临全球挑战，给复苏前景带来不稳定性和阻断供应链，集团去年的集装箱处理量仍达到9480万标准箱，刷新纪录。

王金榜：集团将致力加强港口网络结构和供应链服务

展望今年，他指出，集团将继续专注于扩展港口核心业务，让供应链更加敏捷和具韧性。

他说：“面对不稳定的宏观环境，集团致力于加强港口网络结构和供应链服务，支持可持续的全球贸易流动。”

港务集团的港口和货运解决方案用于60多个深水港、铁路和内陆码头，遍布44个国家的170多个地点，包括在新加坡和比利时的两个旗舰港口业务。