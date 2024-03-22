成本上升需求疲弱 港务集团去年净利和营收下跌

陈紫筠

更新 /
更新 / 2024年3月22日 10:40 PM
发布 /
发布 / 2024年3月22日 10:19 PM
新加坡国际港务集团去年营收因为市场条件具挑战和贸易需求疲弱而减少11.2%。图为集团位于比利时安特卫普（Antwerp）的集装箱码头。（新加坡国际港务集团提供）
新加坡国际港务集团去年营收因为市场条件具挑战和贸易需求疲弱而减少11.2%。图为集团位于比利时安特卫普（Antwerp）的集装箱码头。（新加坡国际港务集团提供）

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成本压力上升促使新加坡国际港务集团（PSA International）去年净利下跌6.3%至约15亿元，集团营收也因市场条件严峻和贸易需求疲软而减少11.2%至70亿9500万元。

新加坡国际港务集团星期五（3月22日）发布截至去年12月底的业绩。集团指出，整体净利下跌，部分原因是成本通胀和融资成本更高。在这一年，集团的融资成本大增41.8%。

港务集团去年扣税前盈利下跌7.7％至17亿9000万元。不过，它的资产负债表保持强健，在去年底时，总负债与股本比是0.46倍。

港务集团去年刷新纪录 共处理9480万个标准箱

另一方面，集团去年的集装箱处理量总计9480万个标准箱（TEU），比前年增加4.3％。

去年，港务集团在新加坡的集装箱码头，共处理了3880万个标准箱，比前年多出4.8％。集团在新加坡以外的集装箱码头，去年共处理了5600万个标准箱，也比前年增加3.9％。

新加坡国际港务集团主席傅赛（Peter Voser）在文告中指出，面对全球贸易不稳定局势，2023年是个过渡年。他说：“通胀、利率上升、劳动市场紧缩、地缘政治局势紧张，以及战争持续，拖累了全球经济复苏。港务集团面对一个具挑战和瞬息万变的商业环境，但我们继续展现韧性和毅力，与客户、伙伴和利益相关者一起在未知水域中航行。”

新加坡国际港务集团总裁王金榜认为，虽然许多发达国家集体推进经济复苏，但全球经济去年依旧充满波动性。尽管面临全球挑战，给复苏前景带来不稳定性和阻断供应链，集团去年的集装箱处理量仍达到9480万标准箱，刷新纪录。

王金榜：集团将致力加强港口网络结构和供应链服务

展望今年，他指出，集团将继续专注于扩展港口核心业务，让供应链更加敏捷和具韧性。

他说：“面对不稳定的宏观环境，集团致力于加强港口网络结构和供应链服务，支持可持续的全球贸易流动。”

港务集团的港口和货运解决方案用于60多个深水港、铁路和内陆码头，遍布44个国家的170多个地点，包括在新加坡和比利时的两个旗舰港口业务。

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