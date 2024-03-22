王瑞杰：我国可推动更多数码经济协议 巩固企业投资信心

作为一个小而开放的经济体，新加坡欢迎所有人前来做生意，促进经济发展。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰认为，进入数码时代，我国下一阶段应该思考是否要推动欧盟与新加坡、欧盟与亚细安缔结高标准的数码经济协议，并成为更多此类协议的推手，让企业有信心继续在新加坡和区域市场投资。

王瑞杰星期五（3月22日）出席新加坡德国商会（Singaporean-German Chamber of Industry and Commerce）20周年午宴，与新加坡德国商会主席戚冶文进行对话时，针对全球贸易变动和如何为未来做准备，提出上述看法。

我国不在贸易战偏袒任何一方

王瑞杰指出，全球化带来了巨大好处，但也带来了赢家和输家，现在许多社会都出现了反对全球化的声浪。

然而，新加坡是一个小型经济体，在很大程度上依赖贸易。王瑞杰说：“因此，我们须要思考新加坡经济的定位，我们希望将自己定位为一个值得信赖的中立节点（node），不在任何贸易战或重大冲突，偏袒任何一方。

“我们欢迎大家来新加坡做生意，促进经济发展。这么多年来，我们欢迎外国投资，确保规章制度不会随意改变，所做的事都是有依据的。”

王瑞杰指出，他在贸工部期间，花了很多时间与东南亚国家谈判自由贸易协定，并亲自参与了与印度的自由贸易协定谈判。

进入数码时代，王瑞杰认为，欧盟与新加坡以及欧盟与亚细安，应思考是否要缔结高标准的数码经济协议。“我们可以成为许多此类协议的推手，让企业相信我们拥有清晰的规章制度，有信心在这里做生意。”

目前，我国已缔结了27项自由贸易协定、超过40项投资保护协定，以及大约100项避免双重课税协定（Avoidance of Double Taxation Agreement）。

戚冶文也指出，当前的地缘政治环境，给全球贸易带来了挑战。“然而，数码化与创新带来了许多机遇。德国在先进制造、工程、医疗保健、生物科技和可持续发展方面的专业知识，与新加坡作为数码化、金融、创新和物流中心的地位，为双方的发展与合作带来了许多商机。”

目前，新加坡有2200家德国企业，它们聘雇了大约4万5000人。